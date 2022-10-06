Ermeni vahşeti ortaya çıktı: Hocavendi Edilli Köyü'nde toplu mezar bulundu

Hacıyev görsellerle ilgili mesajında şunları kaydetti;“Edilli köyünde tespit edilen, 1. savaş sırasında Ermenistan tarafından işkence görenöldürülen Azeri askerlerin toplu mezarı. Edilli, Ermenistan tarafından Azerbaycanlı rehineler için toplama kampı olarak kullanıldı.4000 Azeri askerisivili kayıp. Ermenistan toplu mezarlıkların yerlerini açıklamayı reddediyor.”Hacıyev, Hocavend'deki toplu mezarlığın görsellerini paylaştı