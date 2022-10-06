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Duvarın içinden altın fışkırdı: Sır gibi saklanan yerden çıktı

İsrail'deki bilim insanları, ülkenin kuzeyindeki Banias'taki arkelolojik sahada gerçekleştirdiği çalışmaları sonucunda bir duvara gizlenmiş 7. yüzyıla ait 44 saf altın sikke buldu. Hazinenin, Müslümanların bölgeyi fethettiği sırada saklandığı ortaya çıktı. Araştırmacılar ayrıca, sikkelerin bölgedeki Bizans egemenliğinin sonlarına ışık tuttuğunu ekledi.

Ekleme: 6.10.2022 - 16:40 Güncelleme: 6.10.2022 - 16:49 / Editör: Ozge Selin
Duvarın içinden altın fışkırdı: Sır gibi saklanan yerden çıktı
İsrail'in kuzeyindeki Banias arkeolojik sahasında bir duvara gizlenmiş 44 saf altın sikke bulundu.

Duvarın içinden altın fışkırdı: Sır gibi saklanan yerden çıktı

MÜSLÜMANLARIN BÖLGEYİ FETHİ SIRASINDA SAKLANDI

Bilim insanları, ülkenin kuzeyindeki Hermon Nehri (Banias) sahasında bulunan 170 gr ağırlığındaki istifin, MS 635 yılında Müslümanların bölgeyi fethi sırasında saklandığını söyledi. Araştırmacılar ayrıca, sikkelerin bölgedeki Bizans egemenliğinin sonlarına ışık tuttuğunu söyledi. Kazı yöneticisi Yoav Lerer, 'Sahibinin, bir gün mülkünü geri almak için geri dönmeyi umarak, savaş tehdidinde servetini gizlediğini düşünüyoruz. Sikke yığınının keşfi, Bizans yönetiminin son 40 yılı boyunca Banias şehrinin ekonomisine de ışık tutabilir” diye konuştu.

Duvarın içinden altın fışkırdı: Sır gibi saklanan yerden çıktı

Diğer taraftan İsrailli yetkililer, antik kentin bir yerleşim bölgesinde yapılan kazıda altın sikkelerin yanı sıra bina kalıntıları, su kanalları ve borular, bronz sikkeler ve çok daha fazlasını ortaya çıkarıldığını aktardı. İsrail Eski Eserler Kurumu'nda nümismatik (para birimi) uzmanı olan Dr. Gabriela Bijovsky, madeni paraların bir kısmının İmparator Phocas'a (MS 602-610) ancak çoğunun halefi Herakleios'a (MS 610 - 641) ait olduğunu söyledi. Bijovsky, ayrıca Bizans İmparatorU Herakleios'a ait olan madeni paralarının soyunun kaydını tasvir ettikleri için özellikle ilgi çekici olduğunu söyledi: Bijovsky, “İmparator olarak ilk yıllarında sikke üzerinde sadece kendi portresi tasvir edilirken, kısa bir süre sonra oğullarının tasvirleri de ortaya çıkıyor. Sikkeler üzerinden oğullarını büyürken takip edebiliyorsunuz. Paralarda çocukluklarından uzun sakallı hallerine kadar çeşitlil büyüme aşamaları görülüyor” dedi.

BİZANS (DOĞU ROMA) İMPARATORLUĞU HAKKINDA

Bizans İmparatorluğu olarak da adlandırılan Doğu Roma İmparatorluğu Geç Antik Çağ ve Orta Çağ boyunca Roma İmparatorluğu'nun devamı şeklinde var oldu ve başkenti Konstantinopolis (günümüzde İstanbul, önceleri Byzantion) idi. 5. yüzyılda Batı Roma İmparatorluğu'nun dağılışı ve çöküşü sürecinden sonra ayakta kalan imparatorluk, 1453'te Fatih Sultan Mehmet'e yenik düşünceye kadar yaklaşık bin yıl boyunca var olmaya devam etti. Var olduğu sürenin başı ve ortalarını kapsayan çoğunda, Avrupa'da ekonomik, kültürel ve askerî bakımdan en güçlü devletti.

Duvarın içinden altın fışkırdı: Sır gibi saklanan yerden çıktı
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