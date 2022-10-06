Başkan Erdoğan Prag'da! Türk vatandaşlardan sevgi seli

Avrupa ülkelerinin liderleri, Avrupa Siyasi Topluluğu'nun (AST) ilk toplantısı için bugün Çekya'nın başkenti Prag'da bir araya geliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 10.20'de, 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin yanı sıra AB üyesi olmayan 17 Avrupa ülkesinin davet edildiği Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısına katılmak üzere, Çekya'nın başkenti Prag'a gitti. Türk vatandaşları Başkan Erdoğan'ı sevgi seli eşliğinde karşıladı.

Avrupa Siyasi Topluluğu, ilk zirvesini Çekya'nın başkenti Prag'da yapacak. Zirveye Avrupa Birliği'ne üye 27 ülke liderinin yanı sıra 17 ülkenin devlet ve hükümet başkanı da davet edildi. O ülkeler arasında Türkiye de var. Zirvede Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan temsil edecek.PRAG'DA ERDOĞAN COŞKUSUAvrupa kıtasındaki ülkelerin liderleri ilk kez yapılan Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısında Çekya'nın başkenti Prag'da bir araya geldi. Toplantıya, 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin yanı sıra AB üyesi olmayan Türkiye, İngiltere, Norveç, Ukrayna, Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Bosna Hersek, Gürcistan, İzlanda, Kosova, Lihtenştayn, Moldova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve İsviçre davet edildi.TÜRKLERLE BULUȘTUBaşkan Recep Tayyip Erdoğan, toplantı öncesi Türkiye'nin Prag Büyükelçiliği'ne ait rezidans önünde kendisini bekleyen Türk vatandaşları ile buluştu.