Okullarda yeni salgın: Özellikle küçük çocukları yakalıyor

Okulların açılması ile birlikte beta mikroplarının yayılmasıyla hastanelere boğaz enfeksiyonu şikayetiyle gelen çocuk sayısında artış yaşandı.

Sonbaharda hava sıcaklıkları azalırken, okulların açılmasıyla birlikte salgın hastalıklar da daha kolay bulaşabiliyor.



Son dönemde okul çağında en sık bakteriyel boğaz enfeksiyonu nedeni olarak bilinen Beta mikrobu nedeniyle hastanelere boğaz enfeksiyonu nedeniyle gelen çocuk sayısı artış gösterdi.



HAYATİ SONUÇLAR DOĞURABİLİR



Halk arasında Beta Mikrobu olarak bilinen enfeksiyonun, özellikle 4-5 yaşına doğru yavaş yavaş artış gösterdiğini ve 5 ila 15 yaş arasında zirve yaptığını dile getiren uzmanlar; ‘Solunum yoluyla yayılan ve çok bulaşıcı olan Beta enfeksiyonu; zamanında, hızlı ve uygun tedavi edilmezse hayati sonuçlar doğurabilir. Enfeksiyon çok bulaşıcı olduğu için okul dönemindeki çocuğun ailesinin yanı sıra okul arkadaşlarını da olumsuz yönde etkiler." uyarısında bulunuyor.



BELİRTİLERİ NELER?



Beta enfeksiyonu olan çocuklar boğaz ağrısı, baş ağrısı, karın ağrısı, yüksek ateş belirtileri görülmekte.



6 aydan küçüklerde genellikle hafif burun akıntısı ve düşük düzeyde ateş ile birlikte nezle ve burun delikleri etrafında soyulmalar da görülür.



6 ay ile 3 yaş arası olanlarda, düşük dereceli ateş, eklem ve kas ağrıları ve nezle bulguları kendisini gösterir.



Şeffaf burun akıntısı, boyunda hafif ağrılı beze (lenf nodları), sinüzit, bazen de bunlara eşlik eden orta kulak iltihabı görülebilir.



3 yaş ile 12 yaş arasında ise, genellikle hızlı bir şekilde bademcik iltihabı (tonsillit), nezle (nazofarenjit) ve bazen de kızıl hastalığının eşlik ettiği görülür.