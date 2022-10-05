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Bakan Yanık: Çok büyük bir gıda krizinin eşiğinden döndük

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Türk askeri dünyada adaletin ve esenliğin karşılığı olmuştur.” ifadelerini kullanarak bugün tüm dünya Rusya-Ukrayna krizini ekranları başında izler ve ne yapacağını bilemezken, Cumhurbaşkanımızın taşın altına elini koyarak dünyamızı çok büyük bir gıda krizinin eşiğinden döndürdüğünü belirtti.

Ekleme: 5.10.2022 - 14:05 Güncelleme: 5.10.2022 - 14:06 / Editör: Ozge Selin
Bakan Yanık: Çok büyük bir gıda krizinin eşiğinden döndük
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Ortadoğu'da, Afganistan'da, Balkanlar'da ve herhangi bir karmaşanın yaşandığı farklı noktalarda askerlerimiz o bölge halkı tarafından sevinçle ve mutlulukla karşılanmaktadır. Türk askeri dünyada adaletin ve esenliğin karşılığı olmuştur" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen programa katıldı. Bakan Yanık, programda huzurevinde kalan Kore gazisi Selçuk Fidegül'e madalyasını takdim ederken, Kore gazisi Ali Cengiz Türkoğul'a ise Kur'an-ı Kerim hediye etti.

"37 BİN KAPASİTELİ 450 KURULUŞTA 27 BİNİ AŞKIN YAŞLIMIZA HASSASİYETLE BAKIM HİZMETİ VERİYORUZ"

Yaşlılara yönelik hizmetleri Türkiye'nin her noktasında hız kesmeden arttırdıklarını söyleyen Bakan Yanık, "Ülkemizin dört bir yanında toplamda 37 bin kapasiteli 450 kuruluşta 27 bini aşkın yaşlımıza hassasiyetle bakım hizmeti veriyoruz. Yaşlılarımıza ihtiyaç duydukları tüm sosyal imkanları temin ederek kuruluşlarımızda misafir etmenin huzuru ve mutluluğu içindeyiz. Siz değerli büyüklerimizin hayat tecrübeleri bir anlamda adeta hüküm cümlesi haline dönüştürme kabiliyetinizi çok önemsiyoruz. O yüzden bakanlık olarak siz değerli büyüklerimizin gençlerimizle bir araya gelmesini, onlara o tecrübe aktarımını sağlamanızı da çok önemsiyoruz. Bununla da ilgili çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" diye konuştu.

"TÜRK ASKERİ DÜNYADA ADALETİN VE ESENLİĞİN KARŞILIĞI OLMUŞTUR"

Türk askerinin barışı tesis etmek için dünyanın her noktasında görev yaptığını ifade eden Yanık, "Ortadoğu'da, Afganistan'da, Balkanlar'da ve herhangi bir karmaşanın yaşandığı farklı noktalarda askerlerimiz o bölge halkı tarafından sevinçle ve mutlulukla karşılanmaktadır. Türk askeri dünyada adaletin ve esenliğin karşılığı olmuştur. Bugün tüm dünya Rusya-Ukrayna krizini ekranları başında izler ve ne yapacağını bilemezken, Cumhurbaşkanımız taşın altına elini koyarak dünyamızı çok büyük bir gıda krizinin eşiğinden döndürdü. Bu çok önemli bir hizmettir. 72 sene önceye döndüğümüzde ise bu defa gözünü budaktan sakınmayan askerimiz ki, bugün 2'si aramızda, dünya barışına katkı sağlamak için Kore'ye giderek görevlerini yerine getirmiş ve şerefle ülkemize dönmüşlerdir. Şunu da biz olduğumuz için değil ama bir hakkı teslim etmek için ifade etmek istiyorum. Barış Gücü askerleri içinde Türk askerlerinin merhameti, Türk askerlerinin şefkati, Türk askerlerinin yerel halka eğitim, sağlık konularında verdiği katkı diğerlerinden ayrılmıştır. Bizim temel hasletimiz insanı önemsemektir, insana kıymet vermektir, insanı ihya etme çabasıdır. Bunu gittiğimiz her yerde icra ettik, etmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Programa Bakan Yanık'ın yanı sıra Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Lee Won Ik da katıldı.
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