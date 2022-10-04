PKK Suriye'de 15 yaşındaki kalp hastası bir kız çocuğunu dağ kadrosuna katmak için kaçırdı
Eli kanlı terör örgütü PKK, Suriye'de Halep'e bağlı Aynularab ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki kalp hastası kız çocuğunu silahlı kadrosuna katmak için kaçırdı.
Terör örgütü YPG/PKK, silahlı kadrosu için işgal ettiği bölgelerde çocukları kullanmaya devam ediyor.
Bağımsız Kürt Rabıtası Sözcüsü Redor El Ahmet yaptığı açıklamada, YPG/PKK'lı teröristlerin Aynularab'a bağlı Helenç köyünden 15 yaşındaki Büşra E.K.B'yi kaçırdığını söyledi.
YPG/PKK'ya bağlı sözde 'Devrimci Gençlik' terör grubunun kız çocuğunu bir hafta önce kaçırdığını belirten Ahmet, kaçırılan çocuğun kalp hastası olduğunu ifade etti.
Teröristler, kaçırdığı çocukların aileleriyle iletişim kurmalarına izin vermiyor.
1YPG/PKK, 2021 YILINDA 221 ÇOCUĞU KAÇIRARAK SİLAHLI KADROSUNA KATTI
Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği, 11 Temmuz'da yayımladığı '2021 Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar' raporunda, terör örgütü YPG/PKK'nın 2021'de 221 çocuğu silahlı kadrosuna kattığını açıklamıştı.
Raporda, YPG/PKK'nın kolu olan ve ABD'nin kurdurduğu 'İç Asayiş Güçleri' adlı terör örgütü türevinin ise aynı yıl içinde 24 çocuk kullandığı, sözde 'Afrin Kurtuluş Güçleri'nin de 2021'de 2 çocuğu silahlı kadrosuna kattığının tespit edildiği belirtilmişti.
YPG/PKK'nın ayrıca Suriye'de 2021'de 55 çocuğu öldürdüğü, örgüte bağlı 'Afrin Kurtuluş Güçleri' ve 'İç Asayiş Güçleri'nin de aynı yıl içerisinde 18 çocuğu öldürdüğü ifade edilmişti.