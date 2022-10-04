PKK Suriye'de 15 yaşındaki kalp hastası bir kız çocuğunu dağ kadrosuna katmak için kaçırdı

Terör örgütü YPG/PKK, silahlı kadrosu için işgal ettiği bölgelerde çocukları kullanmaya devam ediyor.Bağımsız Kürt Rabıtası Sözcüsü Redor El Ahmet yaptığı açıklamada, YPG/PKK'lı teröristlerin Aynularab'a bağlı Helenç köyünden 15 yaşındaki Büşra E.K.B'yi kaçırdığını söyledi.YPG/PKK'ya bağlı sözde 'Devrimci Gençlik' terör grubunun kız çocuğunu bir hafta önce kaçırdığını belirten Ahmet, kaçırılan çocuğun kalp hastası olduğunu ifade etti.1YPG/PKK, 2021 YILINDA 221 ÇOCUĞU KAÇIRARAK SİLAHLI KADROSUNA KATTIBirleşmiş Milletler Genel Sekreterliği, 11 Temmuz'da yayımladığı '2021 Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar' raporunda, terör örgütü YPG/PKK'nın 2021'de 221 çocuğu silahlı kadrosuna kattığını açıklamıştı.Raporda, YPG/PKK'nın kolu olan ve ABD'nin kurdurduğu 'İç Asayiş Güçleri' adlı terör örgütü türevinin ise aynı yıl içinde 24 çocuk kullandığı, sözde 'Afrin Kurtuluş Güçleri'nin de 2021'de 2 çocuğu silahlı kadrosuna kattığının tespit edildiği belirtilmişti.YPG/PKK'nın ayrıca Suriye'de 2021'de 55 çocuğu öldürdüğü, örgüte bağlı 'Afrin Kurtuluş Güçleri' ve 'İç Asayiş Güçleri'nin de aynı yıl içerisinde 18 çocuğu öldürdüğü ifade edilmişti.