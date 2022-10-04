Kars'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü!
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle 1 hektarlık alan zarar gördü.
İlçe merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Cıbıltepe Ereğin mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz ve traktör bölgeye sevk edildi.
2 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ
Yaklaşık 1 hektarlık alana zarar veren yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede yetkililer, hayvan otlatan çobanlara, yakacak koza toplayan vatandaşlara bölgede ateş yakmamaları konusunda uyarıda bulundu.
2 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ
Yaklaşık 1 hektarlık alana zarar veren yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede yetkililer, hayvan otlatan çobanlara, yakacak koza toplayan vatandaşlara bölgede ateş yakmamaları konusunda uyarıda bulundu.