Cudi Dağı’nda mühimmat ele geçirildi

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat Taburunca düzenlenen operasyonda çok sayıda patlayıcı madde ele geçirildi.

Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde devam eden Eren Abluka J.Tğm. İsmail Can Akdeniz operasyonu kapsamında 29 Ekim'de İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığınca Cudi Dağı Bertil Deresi Bölgesinde yapılan operasyonda 100 adet Mekanik Fünye, 25 Adet elektrikli fünye, 2,5 libre C4 patlayıcı 2 Libre miktarında TNT, 3 adet pil bloğu 6 adet el feneri ve 5 karton sigara ele geçirildi.