  • USD: 18,54 - 18,57
  • EURO: 18,15 - 18,18
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Geçmişte başörtüsü serbestisine karşı çıkıp AYM'ye başvuran Kılıçdaroğlu: Başörtüsünü yasal güvenceye alacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında bir video paylaşarak Türkiye'de başörtüsü sorunu olduğunu öne sürerek, konu hakkında kanun teklifi vereceklerini açıkladı. Milletvekili olduğu dönemde başörtüsü serbestisine karşı çıkarak AYM'ye başvuran Kılıçdaroğlu, başörtüsü için "Bir metrekarelik bez parçası" ifadesini kullanmıştı.

Geçmişte başörtüsü serbestisine karşı çıkıp AYM'ye başvuran Kılıçdaroğlu: Başörtüsünü yasal güvenceye alacağız
Ekleme: 3.10.2022 - 23:29 Güncelleme: 3.10.2022 - 23:36 / Editör: Ozge Selin
Geçmişte başörtüsü serbestisine karşı çıkıp AYM'ye başvuran Kılıçdaroğlu: Başörtüsünü yasal güvenceye alacağız
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaştığı videoda Türkiye'de başörtüsü sorunu olduğunu iddia ederek, bunu yasal güvenceye alacaklarını söyledi.

Yarın TBMM'ye kanun teklifi sunacaklarını açıklayan Kılıçdaroğlu, 'Kadınlara giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkartacağız.' dedi.

AK Parti hükümetinin ortadan kaldırdığı başörtüsü sorununu seçim vaadi olarak kullanmaya çalışan Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması, akıllara geçmişteki söylemlerini getirdi.

GEÇMİŞTEKİ SÖYLEMLERİYLE ÇELİŞİYOR

Kılıçdaroğlu, beşinci sınıftan itibaren başörtüsüne izin veren düzenlemeye 'Bir süre sonra belki de türban takan kardeşimiz türbanını açacaktır. İlla ömür boyu takacaksın diye bir kural mı var?' diyerek tepki göstermişti.

'Başörtüsü ile okula gidilmesi hukuka ve laikliğe aykırıdır' diyen Kılıçdaroğlu, başını açıp üniversiteye gitmenin devlet kuralı olduğunu dile getirmişti.

'BİR METREKARELİK BEZ PARÇASI'

CHP lideri, katıldığı bir başka canlı yayında, başörtüsü için 'Türban çuldur türban bir metrekarelik bez barçasıdır' ifadelerini kullanmıştı.

AYM'YE DE BAŞVURMUŞTU

2008 yılında çıkan yasayla başörtü yasağı kaldırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu CHP'li milletvekilleri Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) iptal başvurusunda bulunmuştu.

DSP'li milletvekillerinin de desteğiyle gerekli imzayı tamamlayan CHP, değişikliğin iptali veya yok hükmünde kabul edilmesini ve yürürlüğün durdurulmasını istemişti.

Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü' çıkışı sonrası Kadir Mısıroğlu'nun sözleri gündemde: Yakında 'Ben daha Müslümanım' diye yarışacaklar!
Bayraktar Kızılelma hazımsızlığı: 'Abartmanın alemi yok' diyerek projeyi karalamaya çalıştılar
Geçmişte başörtüsü serbestisine karşı çıkıp AYM'ye başvuran Kılıçdaroğlu: Başörtüsünü yasal güvenceye alacağız
Bakan Kurum'dan sosyol konut pojesiyle ilgili dikkat çeken açıklama: 2 yıl içinde teslim edeceğiz
Guterres: Dünya iklim krizi nedeniyle 'ölüm kalım mücadelesi' veriyor
Bakan Karaismailoğlu'ndan Sabiha Gökçen metrosunu sahiplenen İmamoğlu'na tepki: Emek hırsızlığı yapıyor
Bakan Soylu: İzmir’de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki edepsiz gözaltına alındı!
Ukrayna'da dikkat çeken anket! Yüzde 83 destek veriyor...
İçişleri Bakanlığı duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi!
EYT için önemli tarih: Gözler Meclis'e çevrildi!
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Bu gerçekten müthiş bir ilgi
Kalın giyinme trendine katılan Macron alay konusu oldu
Birleşmiş Milletler'den merkez bankalarına 'faiz artışlarını durdurun' çağrısı
MSB duyurdu: İki terörist daha etkisiz halde...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Yeni yasama yılının ilk dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'te: Kılıçdaroğlu ve Özdağ da listede...
Dışişleri'nden ABD'nin GKRY’yi ortak askeri programa dahil etmesine tepki: Şiddetle kınıyoruz
İzmir'de rakı masasında Kur’an-ı Kerim’i yaktılar
Süleyman Soylu: CHP'nin tutuklu gazeteciler raporunda 117 terörist var
Bakan Varank Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret talimatını açıkladı: Asgari ücreti güncellememiz lazım
iPhone 14 Plus'ın Türkiye'de satışa çıkacağı tarih belli oldu

iPhone 14 Plus'ın Türkiye'de satışa çıkacağı tarih belli oldu

Sıcaklıklar düşüyor kuvvetli yağış geliyor: Ani sel ve su baskınları olabilir

Sıcaklıklar düşüyor kuvvetli yağış geliyor: Ani sel ve su baskınları olabilir

TOGG'dan fiyat açıklaması: Spekülatif haberlere itibar etmeyin

TOGG'dan fiyat açıklaması: Spekülatif haberlere itibar etmeyin

Enflasyon oranları açıklandı: Ocak 2023 Memur zammı ile en düşük ve en yüksek memur maaşı...

Enflasyon oranları açıklandı: Ocak 2023 Memur zammı ile en düşük ve en yüksek memur maaşı...

Bilim insanları duyurdu: Dünyaya doğru yaklaşıyor

Bilim insanları duyurdu: Dünyaya doğru yaklaşıyor

Onur Şener cinayetinde 3 kişi tutuklandı

Onur Şener cinayetinde 3 kişi tutuklandı