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TÜİK: Hizmet üretici fiyat endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı hizmet üretici fiyat endeksinin önceki aya göre yüzde 2,55, 2021'in Eylül ayına göre yüzde 107,01 arttığını duyurdu.

Ekleme: 28.10.2022 - 14:38 Güncelleme: 28.10.2022 - 14:41 / Editör: Ozge Selin
TÜİK: Hizmet üretici fiyat endeksi arttı
Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) yapılan açıklamaya göre; hizmet üretici fiyat endeksi (H-ÜFE), 2022 Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,55, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 72,26, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 107,01 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 78,34 artış gösterdi.

Endeks, geçen yıla oranla ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 140,57, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 95,83, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 64,65, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 88,65, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 79,98, idari ve destek hizmetlerde yüzde 95,28 arttı.

Ulaştırma ve depolama hizmetlerinde artış
Önceki aya oranla, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 2,34 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 1,14 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 4,33 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 2,85 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 7,42 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 1,09 artış gerçekleşti.

Alt sektörler
Geçen yıla oranla, telekomünikasyon hizmetleri yüzde 39,48, hukuk ve muhasebe hizmetleri yüzde 43,46, sinema filmi, video ve televizyon programı yapımcılık hizmetleri, ses kaydı ve müzik yayımlama yüzde 57,09 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu.

Buna karşılık posta ve kurye hizmetleri yüzde 177,31, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 163,88, su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 141,01 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Konaklama hizmetleri yüzde 8,23 azalış gösterdi
Önceki aya oranla ise konaklama hizmetleri yüzde 8,23, seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetler yüzde 6,41, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 5,56 ile endekslerin en fazla azalış gösterdiği alt sektörler oldu.

DHA'nın haberine göre, programcılık ve yayıncılık hizmetleri yüzde 70,46, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetleri yüzde 20,31, sinema filmi, video ve televizyon programı yapımcılık hizmetleri, ses kaydı ve müzik yayımlama yüzde 8,47 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.
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