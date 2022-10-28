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Kırklareli’de cani kocası Songül’ü öldürmüştü: Cinayette kahreden detay ortaya çıktı

Kırklareli'de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi Zeynel Abidin Akbaş tarafından tabancayla başından vurularak öldürülen Songül Akbaş (44), memleketi Van'da toprağa verildi. Kardeşi Abdullah Görer (34), ablasının 25 yıldır eşinin şiddetine maruz kaldığını ve 2 bebeğini de bu sebeple düşürdüğünü söyledi.

Ekleme: 28.10.2022 - 19:56 Güncelleme: 28.10.2022 - 20:03 / Editör: Ozge Selin
Kırklareli’de cani kocası Songül’ü öldürmüştü: Cinayette kahreden detay ortaya çıktı
Kırklareli'nde Akalar Mahallesi Namazgah Caddesi'ndeki bir apartmanın ikinci katında yaşayan Songül Akbaş, 2 gün önce hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi Zeynel Abidin Akbaş, tarafından tabancayla vuruldu. 4'ü erkek, 2 kız olmak üzere 6 çocuğu bulunan çiftin evinden gelen silah seslerini duyanlar, durumu polise haber verdi. İtfaiyenin yardımıyla eve giren ekipler, Akbaş'ı mutfakta başından vurularak yaralanmış halde buldu.

Olay anında evin balkonundan atlayan kızları M.A.'ya ise apartmanın önünde ilk müdahalesi yapıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından anne Songül Akbaş ve kızı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne Akbaş, buradaki tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, vücudunda kırıkları olan kızı tedaviye alındı.

Kırklareli’de cani kocası Songül’ü öldürmüştü: Cinayette kahreden detay ortaya çıktı

Olayın ardından bölgeden koşarak kaçmaya çalışan Zeynel Abidin Akbaş, polis ekiplerince yakalandı. Otopsisi tamamlanan Songül Akbaş'nın cenazesi ise dün Van'ın Erciş İlçesi Çimen Mahallesi'ndeki ailesine teslim edildi. Çimen Mahallesi'ne getirilen Akbaş'ın cenazesi, gözyaşlarıyla aile mezarlığında toprağa verildi.

Kırklareli’de cani kocası Songül’ü öldürmüştü: Cinayette kahreden detay ortaya çıktı

'DEFALARCA MAHKAMEYE DÜŞTÜLER'

Çimen Mahallesi'nde yaşayan ve inşaat işleri ile uğraşan Songül Akbaş'ın kardeşi Abdullah Görer, ablasının yaşadığı sıkıntıları anlattı. Ablasının 25 yıldır işkence yaşadığını belirten Görer, 'Ablam, bu caninin işkenceleri ile yaşadı. Defalarca mahkemelere düştüler ama aile büyükleri toplanıp ailesi dağılmasın diye barıştırdı. Biz böylesine bir canilik yapacağını bilemedik. Ablam yine bu caninin işkenceleri sonucu daha önce 2 çocuğunu düşürdü ve bunlar hastane kayıtlarında mevcuttur' dedi.

Kırklareli’de cani kocası Songül’ü öldürmüştü: Cinayette kahreden detay ortaya çıktı

'YEĞENİM BALKONDAN ATLAYARAK CANINI KURTARDI'

Olay esnasında evin balkonundan atlayan kaçmaya çalışan ve bu sırada ağır yaralandığı için Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren yeğeni M.A. ile ilgili de bilgi veren Görer, şunları kaydetti:

'Yeğenim balkondan atlayarak kaçmaya çalışmış. Eğer yeğenim kaçmasa onu da öldürecekmiş. 2'nci kattan atlayan yeğenimin birçok yerinde kırık var ve hayati tehlikesi devam ediyor. Son 1 aydır devlet buna bir ay uzaklaştırma vermesine rağmen bu cani gelip ablamı evinde katletti. Ablamla en son 15 gün önce görüştüm ve bana bu cani beni öldürecek demişti. Biz bu caninin en büyük cezayı almasını istiyoruz. Yoksa bu kadın cinayetleri asla bitmez. Bugün akrabalarımızla birlikte cenazemizi alıp köyümüze getirip aile mezarlığına defnettik.'

Kırklareli’de cani kocası Songül’ü öldürmüştü: Cinayette kahreden detay ortaya çıktı

Eşinin öldürdüğü Songül, şiddet nedeniyle 2 kez düşük yapmış
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