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Fatih, Çaycuma-1 kuyusunda sondaja başladı

Bakan Dönmez, yeni keşifler hedefi doğrultusunda Çaycuma-1 kuyusunda düğmeye basıldığını açıkladı.

Ekleme: 28.10.2022 - 14:04 Güncelleme: 28.10.2022 - 14:05 / Editör: Ozge Selin
Fatih, Çaycuma-1 kuyusunda sondaja başladı
Türkiye, denizlerde sondaj faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Çalışmaları, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması hedefiyle sürdürülüyor.

Çaycuma-1'de çalışmalar başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin yeni keşifler için Karadeniz'deki Çaycuma-1 kuyusunda sondaja başladığını duyurdu.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

Dönmez: Yeni keşifler için...

'Gözümüz ufukta, kulağımız doğalgaz milli takımımızda. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuzla enerjide asırlık projelere imza atıyoruz. Yeni keşifler için Fatih, Çaycuma-1 kuyusunda sondaja başladı.'

Bakan Dönmez, enerjide tam bağımsız Türkiye için arama çalışmalarına devam edileceğini belirtti.

Fatih, Çaycuma-1 kuyusunda sondaja başladı
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