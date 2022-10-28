Türkiye, denizlerde sondaj faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Çalışmaları, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması hedefiyle sürdürülüyor.Çaycuma-1'de çalışmalar başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin yeni keşifler için Karadeniz'deki Çaycuma-1 kuyusunda sondaja başladığını duyurdu.Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:'Gözümüz ufukta, kulağımız doğalgaz milli takımımızda. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuzla enerjide asırlık projelere imza atıyoruz. Yeni keşifler için Fatih, Çaycuma-1 kuyusunda sondaja başladı.'Bakan Dönmez, enerjide tam bağımsız Türkiye için arama çalışmalarına devam edileceğini belirtti.