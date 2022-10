Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı 'ULAQ'da ikinci üretim başladı

ARES Tersanesi ile Meteksan Savunma tarafından geliştirilen ULAQ Silahlı İnsansız Deniz Aracı, harp başlıklı Cirit Lazer Güdümlü Füze ve 12,7 milimetre uzaktan komutalı silah sistemi ile atışlarını başarıyla tamamladı. Firmalar, rüştünü ispatlayan ULAQ serisinde ikinci botun üretimine başladı.Savunma Sanayi Başkanlığı için yürütülen proje kapsamında ULAQ SİDA serisinin ikinci ürünü DSH opsiyon görev yüklü versiyonu, Antalya Serbest Bölgesindeki ARES Tersanesi'nde üretilecek.Yeni ULAQ SİDA, daha üstün özelliklere sahip olacakARES Tersanesi İnsansız Sistemler Proje Yöneticisi Onur Yıldırım, ULAQ SİDA'nın, zorlu deniz koşullarında insan hayatını riske atacak ortamlardan mürettebatı uzaklaştırmak ve riskli alanlarda daha emniyetli görevler icra edebilmek amacıyla geliştirildiğini belirtti.Botun uzaktan kontrol edilebilir bir bot olmanın ötesinde otonom bir araç olduğunu dile getiren Yıldırım, aracın C band ve uydu üzerinden kontrol edilebildiğini ya da otonom şekilde hareket edebildiğini kaydetti.İlk aracın ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda yeni bir ULAQ SİDA için üretime devam ettiklerini anlatan Yıldırım, şunları söyledi:'Üretimine başladığımız Denizaltı Savunma Harbi opsiyon görev yüklü versiyonu, prototip bottan teknik olarak daha üstün özelliklere sahip olacak. Üzerine koyduğumuz silah yükü daha gelişmiş olacak. Prototip olarak ürettiğimiz ULAQ, 2 ton faydalı yük taşıma kapasitesine sahipken yeni üretilecek ULAQ SİDA (DSH) botunda bu miktar 4,5-5 tonları bulacak. Mevcut botta güdümlü füze ya da 12,7 milimetre uzaktan komutalı silah sistemi entegre edilebilirken yeni üretilecek botumuz aynı anda hem liman savunma hem su üstü harbi görevlerini icra edebilecek kabiliyete sahip olacak, yani birden fazla faydalı yük aynı anda tekne üzerinde konuşlandırılabilecek. Tüm bu faydalı yüklere ek olarak yeni botun üzerinde deniz altı savunma harbine yönelik faydalı yükler de entegre edilecek.''Yerli motor için TÜMOSAN ile görüştük'Onur Yıldırım, üretimlerde yerli ürün kullanımına büyük önem verdiklerini ve 'Ne Kadar Yerliysen O Kadar Millisin' mottosuyla ürünleri dizayn ettiklerini belirtti. Bu doğrultuda her parçanın yerli olanını tedarik etmeye özen gösterdiklerini anlatan Yıldırım, 'Yerli motor üretimi yapan TÜMOSAN ile teknik görüşmeleri tamamladık. Gelinen noktada yeni üretimine başlanan ULAQ' da yerli motorlar kullanılacak. ULAQ botunda yerli motor kullanacak olmanın heyecanı ile beraber bu konuda ilk olmanın da haklı gururunu yaşıyoruz.' diye konuştu.Botun insansız savunmanın getirdiği çok sayıda avantaja sahip olacağını, personelin riskli alanlardan uzak tutulacağını dile getiren Yıldırım, botun mavi vatanda güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyduğu her noktada kullanılabileceğini kaydetti.Yeni ürün için çalışmalara mayısta başladıklarını aktaran proje yöneticisi Yıldırım, '12 ayda tamamlayıp, gelecek yıl mayısta testlerine başlamayı planlıyoruz. Kasım 2023'te de Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edeceğiz.' ifadesini kullandı.