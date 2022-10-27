Pençe-Kilit şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 26 Ekim 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.Şehit Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt'un acı haberi, Batman'ın Sason ilçesinde ikamet eden ailesine Sason Kaymakamlığına vekalet eden Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör, Sason İlçe Jandarma Komutanı binbaşı Murat Madenüs ve İlçe Emniyet Amiri Muhammed Ali Aydemir tarafından ailesine ulaştırıldı.Şehidin evine ve taziyenin kurulacağı alanlara Türk bayrakları asıldı. Şehit Bozkurt, Sason ilçesinde düzenlenen törenin ardından Daper mezarlığında defnedildi.Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için azimli, kararlı ve güçlü şekilde mücadelemiz sürüyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlerle girilen çatışmada 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi' denildi.