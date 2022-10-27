Pençe Kilit bölgesinde 3 terörist öldürüldü

Kahraman Mehmetçik şehidinin kanını yerde bırakmıyor.Yurt içi ve sınır bölgelerinde operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, girdiği çatışmalarda teröristleri tek tek avlıyor.Son olarak Pençe Kilit Harekatı bölgesinde çatışma sırasında yaralanaral hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.Bunun üzerine bölgede devam eden çatışma kapsamında 3 PKK'lı terörist leş edildi.Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için azimli, kararlı ve güçlü şekilde mücadelemiz sürüyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlerle girilen çatışmada 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi."