İstanbul'da toplu ulaşım kullananlar dikkat: Yeni kartı çıkarmayanlar faydalanamayacak

Daha önce, İstanbulkart sahibi olan vatandaşların tamamı toplu taşımayı ücretsiz kullanabiliyordu. Ancak yeni kararla birlikte sadece kartını kişiselleştiren vatandaşlar ücretsiz toplu taşıma avantajından faydalanacak. Söz konusu karar İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından alındı.Yapılan açıklamada, '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz ulaşımdan faydalanmak için İstanbulkart'ını kişiselleştirmeyi unutma.Resmi tatillerde ve bayramlarda ücretsiz ulaşım hakkı başta olmak üzere birçok olanak kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ta.' ifadesiyle duyuruldu.İstanbulkart kişiselleştirme işlemi İstanbulkart mobil uygulaması, 153 ya da internet sitesi üzerinden yapılabilmektedir.AKBİL KİŞİLEŞTİRME NASIL VE NEREDEN YAPILIR?Mobil uygulamadan akbil kişiselleştirme işlemi yapmak isteyen kişilerin öncelikle uygulamaya giriş yapması gerekmektedir.Ardından ise ana sayfadan 'Kart ekle' alanındaki yönlendirmeleri takip ederek tanımlama işlemini tamamlayabilir.İstanbulkart mobil uygulamasından ya da 153'ü arayarak da İstanbulkart kişiselleştirme işlemini yapabilirsiniz.29 Ekim 2022'den itibaren özel günlerde geçerli olan İstanbulkart ücretsiz geçiş hakkından sadece kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri faydalanabilecek.İstanbulkart kişileştime işlemi için son tarih 31 Arlık 2022 tarihi olarak belirlendi. Akbil kişileştirme işlemiyle birlikte kaybolma durumunda bakiye koruma altına alınacak ayrıca milli ve dini bayramlarda ücretsiz geçiş hakkı olacak.İstanbulkart kişiselleştirme için son tarih 31 Aralık 2022 olarak belirlenirken işlemi gerçekleştirecek olanlardan herhangi bir ücret alınmayacak.