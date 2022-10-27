İstanbul’da asansörde bayılan kadına öyle şeyler yaptı ki!.Tepki çeken görüntüler...

İstanbul’da yabancı uyruklu Sebahat O. ile Gökhan B. isimli kişi dairelerinde alkol aldı. Bir süre sonra ansörde Sebahat O. Bayıldı. Gökhan B. ise genç kadını ayıltmaya çalıştı. Ancak başaramayınca tekme tokat saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı..

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti..ay Pendik ilçesine bağlı Kurtköy'deki bir sitede dün akşam saat 23.30 sularında meydana geldi..İddiaya göre akşam saatlerinde Gökhan B., yabancı uyruklu Sebahat O. ile dairesinde alkol aldı. Gökhan B. ile daireden çıkarak asansöre binen Sebahat O. asansörde baygınlık geçirdi.. Asansör zemin kata geldiğinde baygın durumdaki kadını ayağa kaldırmaya çalışan Gökhan B. başaramayınca da kadını tekme tokat dövdü..Kadını yerde sürükleyerek yeniden asansöre götüren Gökhan B. otopark katına inerek kadını otomobiline bindirip siteden ayrıldı.. Darbedilen kadının şikayetçi olmadığı öğrenilirken feci dayak güvenlik kamerasına yansıdı.. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti..