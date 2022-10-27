CHP’den Mahkeme heyetine saygısızlık! Hakaret edip ortalığı karıştırdılar

Yalova’da Belediyesinin gelirlerinin büyük çoğunluğunun usulsüz bir şekilde başka bir hesaba aktarıldığının tespiti sonrası başlatılan soruşturmalar kapsamında görevden alınan CHP’li Belediye Başkanı Vefa Salman’ın yargılanmasına devam edildi. Davayı takip eden CHP üst yönetimi ve Milletvekilleri, Salman’ın tek başına yargılanma talebini red eden mahkeme heyetine bağırarak saygısızlık etti.

Yalova Belediyesinde "nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, irtikap, güveni ve görevi kötüye kullanma, zimmet ve ilgili mevzuata göre suç oluşturan eylemler ve belediye hesaplarında kanuna aykırı olarak yapılan iş ve işlemlerle" ilgili olarak İçişleri Bakanlığınca başlatılan soruşturmalar kapsamında yaklaşık 3 yıl önce görevinden uzaklaştırılan CHP'li Belediye Başkanı Vefa Salman'ın tutuksuz yargılanmasına devam edildi. Görülen davada Salman'ın avukatları, dosyanın birleştirilmemesini, CHP'li Salman'ın, DP'li eski Yalova Belediye Başkanı Yakup Bilgin Koçal'dan ayrı olarak tek başına yargılanmasını talep etti. Salman'ın avukatı Deniz Baykal, "Müvekkilim Vefa Salman suçsuzdur. Görevine iade edilmesi gerekiyor

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Vefa Salman'ın tek yargılanmasını diliyoruz" dedi.







MAHKEME TALEBİ RED ETTİ CHP'LİLER SALONU KARIŞTIRDI



CHP'li Salman'ın avukatı Deniz Baykal'ın Salman'ın tek başına yargılanma talebini değerlendiren Mahkeme heyeti, talebi uygun bulmayarak red etti. Bunun üzerine CHP'li yöneticiler ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, mahkeme heyetine bağırarak itiraz etti.







CHP'li grup, 2.Ağır Ceza Mahkemesi heyetine hakarete varan üslup kullanarak salonu terk etti.