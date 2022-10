Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır'ın rengi birlik beraberliktir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstasyon Meydanı'nda düzenlenen Diyarbakır Çevre Yolu, Toki 1525 Konut, 17 İşyeri, 1 Cami ve Büyükşehir Yatırımları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.Alandaki ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, bugüne kadar Diyarbakır'ı böyle görmediğini, bugün Diyarbakır'ın bir başka olduğunu söyledi.Alandaki pankartları okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güzel de bir pankart asmışlar. Ne diyor? 'Reis paradan 6 sıfırı sen attın 2023'te altı sıfırı da biz atacağız.' Maşallah. Diyarbakır'ı özlemişiz. Coşkunuzdan anladığım kadarıyla Diyarbakır da bizi özlemi." ifadelerini kullandı.Erdoğan, "Ak yolda hak yolda ak kadınlar reisinin yanında. Bak şimdi pankartlar kalkıyor, Can-ı Ciğer Erdoğan. Maşallah bu ne coşku. Şimdi bir pankart daha var" diyerek sloganı seslendirdi:"Diyarbakır etrafında bağlar var, 6'lı masa size buradan mesaj var, sahiplerinize fırsat vermeyeceğiz. Kürtleri masanıza meze etmeyeceğiz."Diyarbakır'a 15 Ekim'de geleceğini ancak Amasra'da kömür madenindeki patlama nedeniyle programını ertelemek zorunda kaldığını söyleyen Erdoğan, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bütün şehitlerin aileleri bize emanettir. O emanete de sonuna kadar sahip çıkacağız. Hiçbirinin mağduriyetine izin vermeyeceğiz. Başlatılan araştırma ve incelemelerin ardından olayda kusuru olanlar tespit edilirse onlarla ilgili de her türlü işlemi yapacağız" diye konuştu.Alana asılan, "Diyarbakır etrafında bağlar var, altılı masa size buradan mesaj var. Sahiplerinize fırsat vermeyeceğiz, Kürtleri masanıza meze etmeyeceğiz" pankartını da okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:"Yıllardır ne diyoruz? Türk'üyle Kürt'üyle Laz'ıyla Çerkez'iyle Gürcü'süyle Abaza'sıyla ne diyoruz, yaratılanı yaratandan ötürü severiz. Ayrım yok. Öyleyse hep beraber bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep beraber Türkiye olacağız. Bizi bölenlere de fırsat vermeyeceğiz. Biliyorsunuz bir dönem kucaklaşmamızı engellemek için her yolu denediler ama bilmiyorlardı ki kalpten kalbe giden, görülmeyen yollar vardır. Biz, 'Gerekirse serden, gerekirse yardan, gerekirse candan geçeriz ama Diyarbakırlı kardeşlerimizle gönül birlikteliğimizden vazgeçmeyiz.' dedik ve yolumuzdan asla dönmedik. Diyarbakır'ın sembol olduğu koskoca bir coğrafyayı, ideolojik hezeyanların mezesi haline getirmek isteyenlere meydanı bırakmadık. Avrupa'dan, Amerika'dan beslenen zehirli köklerini coğrafyamızın kalbine bir bıçak gibi saplamaya çalışanlara eyvallah etmedik. Diyarbakır annelerini, Batı'nın şempanzelerine bırakmadık. Nerede bu batının insan hakları savunucuları? Nerede bunlar? Bir kere gelip de Diyarbakır annelerini, evlatları Kandil'e kaçırılan Diyarbakır annelerini gelip ziyaret ettiler mi? Gördüler mi? Niye? Onların insan hakları savunuculuğuyla alakası yok. Onlar sadece sahne artisti. Benim Diyarbakır annesi kardeşlerim bunlara prim vermediler, dik durdular, eğilmediler ve peyderpey evlatları da dönüp geldi. Milletimizle aramıza fitne sokmak için her yolu deneyenlerin, her şeyi istismar edenlerin kirli yüzlerini tek tek ortaya çıkardık."Bir kez daha Diyarbakırlılarla kucaklaştıklarını, yaşanan coşku ve heyecanın çok farklı olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yatırım bedeli 5 milyar 125 milyon lirayı geçen 140 kalem eserin açılışını yapacaklarını bildirdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sur Kültür Yolu Festivali'nin, tüm programlarıyla çok hareketli, coşkulu, heyecanlı geçtiğini, Diyarbakır'a yakışır görüntülerle tamamlandığını bildiğini de belirterek, şunları kaydetti:"Buradan tüm dünya ile tüm Türkiye ile altını çizerek paylaşmak istiyorum, Diyarbakır'ın rengi terör değildir, başarıyla tamamlanan Sur Kültür Yolu Festivali'dir. Diyarbakır'ın rengi, baskı, zulüm, acı değildir, bugün yenilerinin açılışlarını yaptığımız, üreten, istihdam eden fabrikalardır. Diyarbakır'ın rengi, PKK'nın istismarı veya HDP'nin sapkınlığı değildir, bugün sizlerle birlikte sergilediğimiz işte bu kardeşliktir, muhabbettir, birliktir, beraberliktir. Diyarbakır'ın rengi, bu şehrin halkını neredeyse zincirli kölesi gibi gören terör ve siyaset baronları değildir. Kökenine, inancına, kültürüne, medeniyetine sahip çıkan asil insanlardır."Kuran-ı Kerim'de isimleri zikredilen Hazreti Elyasa ve Zülkifl peygamberler ile nice nebilerin, sahabilerin, gönül sultanlarının şehri Diyarbakır'ı köklerinden koparmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini belirten Erdoğan, maziden atiye köprü kurarken, zamanın ruhunu da es geçmediklerini ifade etti. Erdoğan, şunları kaydetti:"Bunun için diyorum ki Diyarbakır gel, her güzelliği içinde barındıran rengine birlikte sahip çıkalım. Gel, binlerce yıllık geçmişindeki zenginliklere beraberce sahip çıkalım. Gel, ülkemizin aydınlık geleceğine 85 milyonla hep birlikte yürüyelim. Gel, insanlık tarihi kadar eski olan bu bölgenin kadim şehirleri Şam'ın, Bağdat'ın, Kudüs'ün boynu bükülürken, ülkenin diğer 80 vilayetiyle beraber senin de yıldızını yükseltelim. Çünkü sen, bu ülkenin, bu milletin göz bebeğisin. Çünkü sen koskoca bir medeniyetin sembol şehrisin. Çünkü sen, büyük ve güçlü Türkiye hedefimizin en önemli lokomotiflerinden birisin. Çünkü sen, Cumhuriyet'in Diyarbakır'ı, Osmanlı'nın Diyar-ı Bekr'i, Selçuklu'nun Amid'isin. Çünkü sen, Dicle'nin en nazlı kuzusu, Mezopotamya'nın en kıymetli hazinesisin. İşte bunun için diyoruz ki Ahmedi Hani de Ahmedi Cezeri de Faki Teyran da Diyarbakır'ındır. Ali Emiri de Ziya Gökalp de Süleyman Nazif de Cahit Sıtkı Tarancı da Sezai Karakoç da Diyarbakır'ındır."Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski-yeni her eseriyle, tabiat harikası her güzelliğiyle, ecdadın emaneti her bir değeriyle, her bir insanıyla Diyarbakır'ı gönülden sevdiklerini dile getirerek, "Hazreti Ömer'in fethinden beri, 1383 yıldır her şeyiyle bizim olan, bizim medeniyetimizin şehri olan Diyarbakır'a göz diken iflah etmez. Göz dikenin, iflah olmayacağı açıktır." diye konuştu."Şu Diyarbakır Surları'nın, Dicle Nehri'nin, ecdad yadigarı mezar taşlarının, Diyarbakır sokaklarının dili olsa da konuşsa." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:"Konuşsa da bir yandan mirasçısı olduğumuz medeniyetin ihtişamını anlatsa. Diğer yandan daha düne kadar bu coğrafyanın tarihiyle, kültürüyle, sanatıyla, sanayisiyle, ticaretiyle, en önemlisi insanıyla en seçkin şehri olan Diyarbakır'ın kolunu, kanadını kıranların ihanetini anlatsa. Ağızlarından 'demokratik siyaset' lafını eksik etmeyenlerin, nasıl emperyalistlerin kucağından hiç inmediğini anlatsa. Her nutuklarını 'hak, hukuk, özgürlük' lafıyla bitirenlerin, nasıl baskının, zulmün, kan emiciliğin dibine vurduklarını anlatsa. Sürekli 'Kürt' lafı ederek, Kürtleri sömürenlerin, sizlerin evlatlarının kanı ve canı üzerinden kendilerine ultra lüks hayat kuranların riyakarlıklarını anlatsa. Bunların adı Kürt, kendilerinin Kürtlükle alakası yok. Kürt kardeşlerime en büyük zulmü yapan bunlar. Kandil'e benim Kürt kardeşlerimin çocuklarını kaçıranlar bunlar değil mi? Onlara oralarda zulüm edenler bunlar değil mi? Her türlü tacizi yapan bunlar değil mi? Öyleyle işte 7 ay var. 7 ay sonra yapılacak seçimlerde bunlara bütün bunların hesabını sormaya var mıyız?""Yasin Börü evladımızı Diyarbakır Caddesi'nde şehit eden alçaklar bunlar değil mi?" diye soran Erdoğan, "İşte bunun hesabını Diyarbakırlı kardeşlerim Allah'ın izniyle soracaklar." dedi.Erdoğan, bugün bir kez daha her gecenin bir sabahı olduğu gibi, Diyarbakır'ın yaşadığı karanlık günlerin de geride kaldığını gördüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:"Şu anda Edirne Cezaevi'nde olan zatın Kürtlükle alakası var mı? Yok, bu adam Kürt değil. Ama Kürt kardeşlerimi ne yapıyor? Sömürüyor. Bunun hesabını benim Kürt kardeşlerim sormayacak mı? Soracak. Şu anda bir tane eş başkanları var, Kürt mü? Değil. Ama o da yine aynı şekilde ne yapıyor? Benim Kürt kardeşlerimi sömürüyor. Bunların oyununa gelmeyeceğiz. Bunların hesabını ben inanıyorum ki benim Diyarbakırlı kardeşlerim soracaklar. Diyarbakır altyapısıyla, ekonomisiyle, kültürüyle, sanatıyla yüzünü geleceğe dönmüş, güven ve huzur içinde kararlı adımlarla yoluna devam etmektedir. Allah bir daha bu ülkeye de Diyarbakır'a da o kötü, o acı, o kanlı günleri göstermesin diyorum.Hamdolsun artık Diyarbakır huzurun şehridir. Sizlerin burada güvenle yaşayabilmeniz için sadece Diyarbakır'ın huzurlu olması yetmez, Irak'ıyla, Suriye'siyle tüm bölgenin huzurlu olması gerekiyor. Biz, ülkemizi doğu sınırlarından güney sınırlarına, batı sınırlarından kuzey sınırlarına ve ötesindeki etki coğrafyalarımıza kadar dört bir yanıyla bir huzur adası yapmak için çalışıyoruz. Allah'ın izniyle bunu gerçekleştirmemize ne terör örgütleri ne de onların iplerini ellerinde tutan emperyalist zorbalar engel olamayacaklar."Türkiye'yi güvenliğiyle, huzuruyla, refahıyla, işiyle, aşıyla, küresel krizler karşısındaki direnciyle, vizyonuyla, her şeyiyle büyüttüklerini vurgulayan Erdoğan, büyüyen Türkiye'nin her bir ferdinin bu güzel iklimde geleceğine güvenle bakma imkanına kavuştuğunu söyledi."Sadece Diyarbakır'ın huzurlu olması yetmez, Irak'ın da Suriye'nin de huzurlu olması lazım. Türkiye'yi büyütüyoruz derken güvenliği ile huzuru ile işiyle, vizyonuyla velhasıl her şeyi ile büyütüyoruz. Biz bugüne kadar Diyarbakır'ı 57 milyon liralık kamu yatırımı ile her alanda geliştirmenin gayreti içinde olduk. Batı'ya ne yaptıysak Doğu'ya, Güneydoğu'ya da onu yaptık. İnşası süren Kayapınar Şehir Hastanemizi de ihalesini hızla yenileyerek sizlerin hizmetine sunacağız. Sporda ülkemizin en modern statlarından birini Diyarbakır'a kazandırdık. Son kampanyamızla Diyarbakır'a 5570 konut, 450 sanayi sitesi ve 30 bin konutluk arsa daha kazandıracağız. Kura neticesinde arsaları kim kazanırsa onlar alacak. Eski stadın yerine Millet Bahçesi yapıyoruz. Ulaştırmada 44 km'lik bölünmüş yol uzunluğunu 456 km'ye çıkardık.Diyarbakır yeniden üretim ve sanayi merkezi olma yolunda ilerliyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakırlılara müjde de verdi. 12 Eylül döneminde büyük eziyetlerin yaşandığı Diyarbakır Cezaevinin müzeye dönüştürüldüğü müjdesi veren Erdoğan, “Diyarbakır Cezavini boşaltma, müze ve kültür evi yapma sözü vermiştim, sözümü tuttum. Cezaevi Adalet Bakanlığından Kültür ve Turizm Bakanlığına devredildi. Gereken proje hazırlandı. Geçmişte nice zulümlere konu olan Diyarbakır Cezevi sanata hizmet edecek. Bu eserin şimdiden Diyarbakır’a hayırlı olmasını diliyorum. Diyarbakır cezaevi müze oluyor, artık bu açının yaygınlaştığı bu cezaevi ortadan kalkıyor. Diyarbakır’ın bu güzel tablosundan rahatsız olanlar da var. Tek sermayesi kaos olanlar bu hizmetlerden kahroluyorlar. Son Diyarbakır ziyaretimde PKK ve HDP zihniyetinin elindeki programa göre aile yapımızı ortadan kaldırma içinde olduğunu söylemiştim bu sözlerimi birileri bu kadar de değil demişti. Ama şimdi görüyoruz Kürt kardeşlerimizi bir avuç sapkınlığın elinde nasıl istismar edildiğini görüyorsunuz. HDP 50 bin Kürt kardeşimizin canına mal olan terör örgütünün yanında yer almıştır. Bunlar tüm sapkınların aktörü durumundadır. CHP kurduğu 6’lı masaya bunları almaya tenezzül etmemiştir. Bunlar da buna karşı çıkıp gidip bir grup kim olduğu belirsizlerle ittifak kurmaya çalışmışlardır. Buradan öyle bir ses verin ki Kandil’den Bürüksel’e kadar her yerden duyulsun. Diyarbakır Türkiye yüzyılını birlikte inşa etmeye hazır mıyız? 2023’te müreffeh Türkiye için seferber olmaya hazır mıyız? 2053 vizyonuna sahip çıkmaya hazır mıyız? Türkiye düşmanlarının heveslerini kursaklarında bırakmaya hazır mıyız? O zaman hep birlikte, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız hep birlikte Türkiye olacağız” şeklinde konuştu.