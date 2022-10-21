Son dakika: Latif Şimşek’i darp eden DP Milletvekili Enginyurt hakkında fezleke
Son dakika bilgisine göre bir televizyon kanalında canlı yayınlanan tartışma programında Gazeteci Latif Şimşek'e yönelik eylemlerinden dolayı Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında ‘Kasten yaralama’, ‘Alenen hakaret’ ve ‘Tehdit’ suçlarından dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı.
Son dakika... Bir televizyon programına katılan Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile Latif Şimşek arasında tartışma yaşandı. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Enginyurt hakkında dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezlekede yaşanan tartışma sırasında Enginyurt'un Şimşek'e sinkaflı sözler söylediği, bu ifadelerin eleştiri sınırlarını aşıp kişinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek boyutta olduğu bu nedenle 'alenen hakaret' suçunu işlediği kaydedildi.
Fezlekede Enginyurt'un Şimşek'e karşı yürüyerek, elinden tutup bırakmayarak ve 'seni yaşatmam' şeklindeki söylemi, 'tehdit' suçunu, Şimşek'in kollarından ve ellerinden tutup sıkarak müessir fiil uygulamak suretiyle de 'kasten yaralama' suçunu işlediği anlatıldı.