Kocaeli'de HDP'li vekilin eski eşi terörden gözaltına alındı

Ülke genelinde terör örgütü üyeleri ve destekçilerine karşı kararlı mücadele devam ediyor.Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında arama kararı bulunan Mustafa Tosun'un, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde olduğu belirlendi.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, dün düzenlenen baskınla Tosun’u yakalayıp, gözaltına aldı.DHA'nın haberine göre Tosun, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.