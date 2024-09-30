CHP’li Zeydan Karalar 5.5 yıl sonra çark etti: Önce gereksiz dedi şimdi dev yatırım deyip hizmete açtı!

Adana'da, 2014-2019 arasında Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan MHP'li Hüseyin Sözlü, o dönemde Seyhan Nehri üzerinden Yüreğir ve Seyhan İlçelerini birbirine bağlayacak olan Yavuzlar Köprüsünün yapımına başladı.Köprünün, Sözlü döneminde yüzde 75 tamamlanan inşaatı, 2019'da CHP'li Zeydan Karalar'ın koltuğa oturmasıyla durduruldu.KARALAR 'GEREKSİZ BİR KÖPRÜ' DEMİŞTİ!Zeydan Karalar'ın, 'Bana göre gereksiz köprü. Mühendislere inceleteceğim uygun görürlerse yaptıracağım diyerek 4 yıl boyunca çivi dahi çakmadığı için atıl kalan köprü, Cumhur ittifakı tarafından şartlı borçlanma yetkisi verilmesine rağmen kaderine terk edildi.GEREKSİZDİ, 5.5 YIL SONRA DEV YATIRIM OLDUKöprünün giriş bölümü ise okul ve işçi servislerini taşıyan minibüsler tarafından otopark olarak kullanılırken, malzemeler de çürüdü. 31 Mart 2024 yerel seçimlerin yaklaştığı günlerde CHP'li Karalar sosyal medya hesabından Yavuzlar Köprüsü'nde çalışmaların başladığını ve en kısa sürede tamamlanacağını paylaştı.Seçimleri kazanan Karalar, 5,5 yıl sonra, Cevat Yurdakul Bulvarı ile Ömer Sabancı Bulvarı'nı birbirine bağlayarak trafik yükünü hafifleten Yavuzlar Köprüsü'nü önceki gün 'Dev yatırım' diyerek hizmete açtı.ŞOV YAPTILAR!'Dev yatırım' pankartının asıldığı sahnede köprünün açılış törenine CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökhan Zeybek, Burhanettin Bulut, Özgür Karabat, CHP Adana Milletvekilleri Ayhan Barut, Orhan Sümer, Müzeyyen Şevkin, Antalya Milletvekili Cavit Arı, ilçe belediye başkanları ile meclis üyeleri katıldı.KREŞİN TEMEL ATMA TÖRENİNE DE AKIN ETMİŞLERDİ2021 yılında Adana'nın Kozan ilçesinde Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 katlı kreşin temel atma törenine aralarında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da bulunduğu, 9 ilçe belediye başkanı ve 2 milletvekili birlikte yapmıştı.