PKK'dan kaçan 1 örgüt üyesi daha teslim oldu

Terör örgütü PKK çözülmeye devam ediyor...Yurt içi ve sınır ötesinde operasyonlarını sürdüren kahraman Mehmetçik, teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ediyor.Öte yandan terörle mücadele sürerken, örgüt mensupları da ikna yoluyla teslim oluyor.Son olarak terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, teslim olan örgüt mensubunun 2010 yılında terör örgütüne katıldığı ve Kuzey Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.AA'nın aktarımına göre; böylece 2022 yılı içinde sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 90'a yükseldi.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. 2010 yılında terör örgütüne katıldığı belirlenen örgüt mensubunun, Kuzey Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. (DHA)