  • USD: 18,52 - 18,55
  • EURO: 18,14 - 18,17
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

PKK'dan kaçan 1 örgüt üyesi daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, PKK mensubu 1 teröristin daha ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu ve 2022 yılı içinde teslim olan örgüt mensuplarının sayısının 90'a yükseldiği duyurdu.

Ekleme: 2.10.2022 - 14:19 Güncelleme: 2.10.2022 - 14:19 / Editör: Ozge Selin
PKK'dan kaçan 1 örgüt üyesi daha teslim oldu
Terör örgütü PKK çözülmeye devam ediyor...

Yurt içi ve sınır ötesinde operasyonlarını sürdüren kahraman Mehmetçik, teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ediyor.

Bir terörist daha teslim oldu
Öte yandan terörle mücadele sürerken, örgüt mensupları da ikna yoluyla teslim oluyor.

Son olarak terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

2010 yılında örgüte katıldığı belirlendi
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, teslim olan örgüt mensubunun 2010 yılında terör örgütüne katıldığı ve Kuzey Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

90'a yükseldi
AA'nın aktarımına göre; böylece 2022 yılı içinde sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 90'a yükseldi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. 2010 yılında terör örgütüne katıldığı belirlenen örgüt mensubunun, Kuzey Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. (DHA)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Avukat Mehmet Ali Alan TOGO Kuleleri hakkındaki gerçekleri anlattı
Tokat'ta subaylardan Vali'ye büyük saygısızlık: MSB görevden alındıklarını duyurdu
Dünyaca ünlü Politico'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü
Borsa spekülasyonu yapanlara operasyon
İçişleri Bakanlığı: Gaziantep'te 15 terörist yakalandı
Pendik-Sabiha Gökçen metro hattı bugün açılıyor
Arnavutköy’de İSKİ’nin açtığı çukur kazaya neden oldu
Altılı masa bugün yeniden toplanıyor: Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu’nun önerisini beğendi
Asos'a hava harekatı: 23 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak'ta Eren Abluka sonbahar kış operasyonları başladı
Endonezya Ligi'nde ortalık karıştı: 100'ü aşkın taraftar hayatını kaybetti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzaladı! Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete
Mersin'de polisevine saldıran PKK'lı teröristlerin Türkiye'ye gelişte kullandığı paramotora ulaşıldı!
Almanya'da büyük çöküş: Artan fiyatlar ve hayat pahalılığı Köln'de protesto edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tahıl koridoru ve esir takası başarısına övgü: Türkiye sayesinde yapıldı
Avrupa tedirginlikle bekliyordu: Kuzey Akım 2 boru hattındaki sızıntı durdu
Başkan Erdoğan TBMM'de! 6. Yasama yılı başlıyor...
Bakan Soylu: Mersin'deki polisevi saldırısı Amerika merkezli bir eylem
Savaş bölgesinden sıcak haber! Rus askerleri kıstırıldı
Başına talih kuşu kondu! Tarlasında petrol çıktı 925 milyon lira (50 milyon dolar) teklif edildi

Başına talih kuşu kondu! Tarlasında petrol çıktı 925 milyon lira (50 milyon dolar) teklif edildi

Sağanak geliyor: Meteoroloji saat vererek uyardı

Sağanak geliyor: Meteoroloji saat vererek uyardı

Öz abisi Dilşen Avcı'yı öldürdüğünü itiraf etti! Cezaevinden gelen vahşet itirafı

Öz abisi Dilşen Avcı'yı öldürdüğünü itiraf etti! Cezaevinden gelen vahşet itirafı

16 kişinin öldüğü feci kazada acı detay: Perdeyi düzeltirken katliama yol açmış

16 kişinin öldüğü feci kazada acı detay: Perdeyi düzeltirken katliama yol açmış

Tarihin ilk düzenlenmiş tweeti Twitter'dan geldi: İşte böyle görünecek

Tarihin ilk düzenlenmiş tweeti Twitter'dan geldi: İşte böyle görünecek

Nefes borusundan canlı sinek larvaları çıktı

Nefes borusundan canlı sinek larvaları çıktı