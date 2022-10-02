Bulgaristan'daki genel seçimlere Hak ve Özgürlükler Hareketi partisi damgası...

Son dakika haberi... Bulgaristan'da, son 1,5 yılda 4. kez genel seçim için sandık başına giden halk, 22 siyasi parti ve 6 koalisyonun adayları arasında tercih yapıtı.ÜÇÜNCÜ BÜYÜK GÜÇ OLDULAR!Bulgaristan'daki genel seçimlerde üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi partisi parlamentonun üçüncü büyük gücü oldu.'BULGARİSTAN'IN GÜVEN VE İSTİKRARA İHTİYACI VAR'Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı, ülkenin güneydoğusundaki Kırcaali kentinde oy kullandı.'Bulgaristan'ın güven ve istikrara ihtiyacı var.' diyen Karadayı, 'Ülkemiz yeniden normalleşip 10 yılı aşkın süredir eksik olan diyalog ortamına geri dönmelidir.' ifadesini kullandı.Öte yandan;Bulgaristan'da yapılan genel seçimleri sandık çıkış anketlerine göre eski Başbakan Boyko Borisov'un partisi GERB ilk sırada bitirdi.