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İstanbul'da kontrol için doktora gitti, şans eseri yaşadığını öğrendi

Ağabeyini bir anda aort anevrizması yırtığı nedeniyle kaybeden Yurtaslan Seferoğlu, kendisinde de yırtık olduğunu ve şans eseri yaşadığını öğrendi.

Ekleme: 19.10.2022 - 11:48 Güncelleme: 19.10.2022 - 12:00 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da kontrol için doktora gitti, şans eseri yaşadığını öğrendiİstanbul'da ikamet eden 49 yaşındaki Yurtaslan Seferoğlu, ağabeyini ani bir şekilde 'aort anevrizması yırtığı' nedeniyle kaybetti.

Yaşadığı acı üzerine şikayeti olmamasına rağmen doktora giden Seferoğlu, tetkikler sonucu kendisinde de aort anevrizması olduğunu öğrendi. Ayrıca akciğer ve beyin damarlarına, hatta ses tellerine bası yapan baloncuk, kendi kendine yırtılıp kanamadan iyileşmişti. DHA'nın haberine göre, tetkikler sonucu şaşıran doktorlar, ''Şans eseri yaşıyormuşsun.'' değerlendirmesi yaptı.

Ölüm riskine rağmen ameliyata alındı

Seferoğlu, yüzde 70 ölüm ihtimaline rağmen Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Sabit Sarıkaya ve ekibi tarafından yaklaşık 7 saat süren ameliyatla sağlığına kavuştu.

İstanbul'da kontrol için doktora gitti, şans eseri yaşadığını öğrendi

Genetik araştırma başlatıldı

Seferoğlu, ''Saatli bomba gibi dolaşıyormuşum.'' dedi. Seferoğlu'nun hastalığıyla ilgili ise genetik açıdan araştırma başlatıldı.

''Yırtık kendi kendine iyileşmişti''

Doç. Dr. Sarıkaya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı.

“Aort anevrizması genç yaşlarda genellikle genetik nedenlere bağlı olarak görülür. O nedenle hastamızın çocuklarına da kalp damar kontrolleri yapılması gerekebilir. Hastamız bize şans eseri geldi. Bize gelmeden 2 ay önce, Almanya'da ağabeyini de aynı hastalıktan kaybetmiş. Yapmış olduğumuz tetkiklerde, kalpten çıkan ve beyne, kollara giden aort damarında anevrizma olduğunu tespit ettik. Üstelik bu anevrizma da yırtılıp kendisini, çevre dokuların baskısıyla bir şekilde sınırlamış, yırtık kendi kendine iyileşmişti.

'Felç kalma ihtimali yüksekti''

Bize 'ameliyat olmazsam ne olur' diye sorduğunda, kendisine bu anevrizmanın artık diğer taraflara da bası yapmsaından dolayı, rüptüre yani, yırtılabileceğini ve bunun da tamamen bir barajın yıkılması gibi önünde hiçbir şeyin duramayacağı şekilde ölümcül bir kanamaya neden olabileceğini anlattım.

Ameliyatın da risklerini çok detaylı konuştuk, yüzde 70 ölüm riski vardı. Çünkü anevrizmanın çapı o kadar büyümüştü ki, ses tellerine, yemek borusuna ve akciğer damarlarına da baskı yapıyordu. Ameliyat sırasında beyinde kanama ya da pıhtı, hava embolisi riski ve bunlara bağlı felç kalma ihtimali de yüksekti. Hastamızın yaşı genç olduğu için, altta genetik bir sebep de olabilir. Bu açıdan da hastamızın incelenmesi gerekiyor. Zaten eğer genetik etiyolojiye bağlı averizma ise tüm ailenin kontrolden geçirilmesi gerekiyor.

“Doktor, 'ben böyle bir şey daha önce hiç görmedim' dedi”

Şans eseri ölümden dönen 3 çocuk babası Yurtaslan Seferoğlu, ameliyata girmeden önce ailesi ve çocuklarıyla helalleştiğini söyleyerek, mucizevi bir şekilde hayatta kaldığını ifade etti Seferoğlu, “Ağabeyim, yengemle beraber evde otururken aniden fenalaşmış. Öncesinde hiçbir şikayeti de yoktu. Ambulans çağırmışlar ama 2 saat içinde yaşamını yitirdi. Ölüm sebebi ise aort damarının yırtılması olarak belirlendi. Ben de korktum. Acaba bende de var mı yok mu diye tereddüt ettim. Eşimin de ısrarıyla gelip doktora göründüm. Anjiyomu yapan doktor, 'ben böyle bir şey daha önce hiç görmedim' dedi.

“Çocuklarla, eşimle, yakınlarımla helalleştim”

Bu zamana kadar mucizevi bir şekilde yaşamışım. Normal hasta olarak gelmedim hastaneye, sadece kontrol için gelmiştim. Ameliyat olmazsam ne olur diye de sordum hocamıza. O da aort damarım patlarsa kurtulma şansımın sıfır olduğunu söyledi. Çocuklarla, eşimle, yakınlarımla helalleştim. Ameliyat olacağız bundan başka yol yoktu. Ama Sabit Hoca gibi bir hekimle tanıştık. Allah ondan razı olsun. Böyle hocaların da kıymetini bilmemiz lazım, saygı duymamız lazım gerçekten.' ifadelerini kullandı.

Aort anevrizması

Sol kaplten çıkan ve aort adı verilen atardamarın herhangi bir noktasında meydana gelen genişleme sonucu baloncuk oluşması olarak tanımlanan 'aort anevrizması', sıklıkla 60 yaşın üzerinde yüksek tansiyon hastalarında görülüyor. Hiçbir belirti vermeden sinsice ilerleyen aor anevrizmasında, ani olarak meydana gelebilen yırtılmalar, ölümcül sonuçlara yol açabiliyor.

İstanbul'da kontrol için doktora gitti, şans eseri yaşadığını öğrendi
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