Bakan Koca duyurdu! Kanser taraması randevu sistemi Türkiye genelinde kullanıma açıldı: Ücretsiz olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açkılamada kanser taraması randevu sisteminin Türkiye genelindeki aile hekimlerinin kullanımına açıldığını söyledi.'AİLE HEKİMLERİNİN KULLANIMINA AÇTIK'Koca yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 'Kanser taramalarını yaygınlaştırmak ve ücretsiz tarama hizmetlerinden daha fazla sayıda vatandaşımızın faydalanmasını sağlamak amacıyla pilot uygulama olarak hayata geçirilen kanser taraması randevu sistemini Türkiye genelinde aile hekimlerinin kullanımına açtık.'RANDEVU BİLGİLERİ CEP TELEFONLARINA SMS İLE DE İLETİLECEK'Bu uygulama ile aile hekimleri, sorumlu oldukları kişileri arayıp, kanser taramasına davet edecek. Taramayı kabul edenlere, ilgili merkezler hakkında bilgi verilip, kendilerine randevu oluşturulacak. Randevu bilgileri cep telefonlarına SMS ile de iletilecek.'AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ TARAFINDAN ÜCRETSİZ YAPILIYOR'Meme, kolorektal ve serviks kanserleri taramaları Toplum Sağlığı Merkezleri, Sağlıklı Hayat Merkezleri, Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezleri ile Aile Sağlığı Merkezleri tarafından ücretsiz yapılıyor.''HER İLDE EN AZ BİR TANE KANSER TARAMA MERKEZİMİZ VAR'Kanser tarama merkezleri hakkında bilgi veren Bakan Koca, 2021 yılında 4.4 milyon kanser taraması gerçekleştirildiğini vurguladı. Koca, 'KETEM: kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezleri. Her ilde en az bir tane olmak üzere 347 Kanser Tarama Merkezimiz var. 41'i mobil tarama aracı olup, kırsal bölgelerde yaşayanlara ve dezavantajlı gruplara hizmet veriyor.' şeklinde paylaşımda bulundu.ALTI AYDA 4 MİLYON TARAMA YAPILDIBakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: '2021'de 4,4 milyon kanser taraması yapıldı. Bu yılsa, sadece ilk 6 ayda, 4 milyon tarama gerçekleştirildi. Bunun yaklaşık 1,3 milyonunu meme kanseri taramaları oluşturuyor.Taramalarda pozitif ya da şüpheli bulunan vakalar, 81 ilde belirlenmiş olan Tarama Sonrası Teşhis Merkezlerine yönlendirilerek ileri tetkikleri yapılmakta, teşhis ve tedavi hizmetleri ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşları tarafından gerçekleştirilmektedir.'