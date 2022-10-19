  • USD: 18,57 - 18,60
  • EURO: 18,22 - 18,25
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Koca duyurdu! Kanser taraması randevu sistemi Türkiye genelinde kullanıma açıldı: Ücretsiz olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kanser taramalarını yaygınlaştırmak ve ücretsiz tarama hizmetlerinden daha çok vatandaşın yararlanabilmesi için kanser tarama randevu sisteminin Türkiye genelinde kullanıma açıldığını duyudu. Bakan Koca, aile hekimlerinden ücretsiz olarak kanser taraması yapılabileceğini kaydetti.

Bakan Koca duyurdu! Kanser taraması randevu sistemi Türkiye genelinde kullanıma açıldı: Ücretsiz olacak
Ekleme: 19.10.2022 - 20:07 Güncelleme: 19.10.2022 - 20:16 / Editör: Ozge Selin
Bakan Koca duyurdu! Kanser taraması randevu sistemi Türkiye genelinde kullanıma açıldı: Ücretsiz olacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açkılamada kanser taraması randevu sisteminin Türkiye genelindeki aile hekimlerinin kullanımına açıldığını söyledi.

'AİLE HEKİMLERİNİN KULLANIMINA AÇTIK'

Koca yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 'Kanser taramalarını yaygınlaştırmak ve ücretsiz tarama hizmetlerinden daha fazla sayıda vatandaşımızın faydalanmasını sağlamak amacıyla pilot uygulama olarak hayata geçirilen kanser taraması randevu sistemini Türkiye genelinde aile hekimlerinin kullanımına açtık.

Bakan Koca duyurdu! Kanser taraması randevu sistemi Türkiye genelinde kullanıma açıldı: Ücretsiz olacak

'RANDEVU BİLGİLERİ CEP TELEFONLARINA SMS İLE DE İLETİLECEK'

Bu uygulama ile aile hekimleri, sorumlu oldukları kişileri arayıp, kanser taramasına davet edecek. Taramayı kabul edenlere, ilgili merkezler hakkında bilgi verilip, kendilerine randevu oluşturulacak. Randevu bilgileri cep telefonlarına SMS ile de iletilecek.

'AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ TARAFINDAN ÜCRETSİZ YAPILIYOR'

Meme, kolorektal ve serviks kanserleri taramaları Toplum Sağlığı Merkezleri, Sağlıklı Hayat Merkezleri, Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezleri ile Aile Sağlığı Merkezleri tarafından ücretsiz yapılıyor.'

Bakan Koca duyurdu! Kanser taraması randevu sistemi Türkiye genelinde kullanıma açıldı: Ücretsiz olacak

'HER İLDE EN AZ BİR TANE KANSER TARAMA MERKEZİMİZ VAR'

Kanser tarama merkezleri hakkında bilgi veren Bakan Koca, 2021 yılında 4.4 milyon kanser taraması gerçekleştirildiğini vurguladı. Koca, 'KETEM: kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezleri. Her ilde en az bir tane olmak üzere 347 Kanser Tarama Merkezimiz var. 41'i mobil tarama aracı olup, kırsal bölgelerde yaşayanlara ve dezavantajlı gruplara hizmet veriyor.' şeklinde paylaşımda bulundu.

ALTI AYDA 4 MİLYON TARAMA YAPILDI

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: '2021'de 4,4 milyon kanser taraması yapıldı. Bu yılsa, sadece ilk 6 ayda, 4 milyon tarama gerçekleştirildi. Bunun yaklaşık 1,3 milyonunu meme kanseri taramaları oluşturuyor.Taramalarda pozitif ya da şüpheli bulunan vakalar, 81 ilde belirlenmiş olan Tarama Sonrası Teşhis Merkezlerine yönlendirilerek ileri tetkikleri yapılmakta, teşhis ve tedavi hizmetleri ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşları tarafından gerçekleştirilmektedir.'
CHP yönetimindeki Avcılar Belediyesi'nde grev sürüyor: Sokaklar çöp yığınlarıyla doldu
Bakan Koca duyurdu! Kanser taraması randevu sistemi Türkiye genelinde kullanıma açıldı: Ücretsiz olacak
TBMM'de kabul edildi: Amasra'daki maden kazası için araştırma komisyonu kuruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü: Doğal gazda işbirliği mesajı
AK Parti Sözcüsü Çelik Kılıçdaroğlu'nun 'kucaklaşma' açıklamasını değerlendirdi... 'Millet iradesiyle çatışıyorlar'
Bakanlıktan 'Patlamadaki 15 dakikalık karanlık' başlıklı haberlere yalanlama: Her şey dakika dakika kayıt altında
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelensykiy ile görüştü: Diplomatik çözüm vurgusu...
Bakan Koca duyurdu: Bartın’da tedavi gören 5 madenci taburcu oldu...
PKK'lılarla fotoğrafı çıkan İBB çalışanı görüntüleri inkar etti
RTÜK'ten flaş Tele 1 kararı: Bir kez daha yaparsa yayın lisansı iptal edilebilecek
Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş sıkıyönetim kararı!
Yunan analist Türkiye'ye saldırırken Kılıçdaroğlu'nu referans aldı
Bakan Karaismailoğlu son rakamları paylaştı! Bir haftada 53 bin araç kullandı: Yolculuklar konfora dönüştü!
Başkan Erdoğan'dan muhtarlara müjde: Yakında Meclis'e sunacağız
Yılmaz Özdil CHP'nin fonladığı medyayı yerden yere vurdu: Erdoğan üzerimizden dozer gibi geçmeye devam edecek
Tarihi sosyal konut projesi dünya basınında | Financial Times: Erdoğan'ın cömertliği muhalefeti zorluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Kılıçdaroğlu’nun maden faciasıyla ilgili spekülasyonlarına tepki: Soma'da neler yaptık haberi yok
Avcılar Belediye Başkanı Hançerli'den zam isteyen işçilere: Kes lan sesini terbiyesizlik yapma
Mehmet Ali Çelebi resmen AK Partili oldu: Başkan Erdoğan rozetini taktı
O illere yağış uyarısı geldi! Meteoroloji 19 Ekim hava durumu

O illere yağış uyarısı geldi! Meteoroloji 19 Ekim hava durumu

2023 bütçesi tüm kesimlere koruma kalkanı olacak! 2.6 milyon istihdama 374 milyarlık destek

2023 bütçesi tüm kesimlere koruma kalkanı olacak! 2.6 milyon istihdama 374 milyarlık destek

Netflix’ten kullanıcıları üzecek haber: Parola paylaşımına son!

Netflix’ten kullanıcıları üzecek haber: Parola paylaşımına son!

Apple, bir ürünün daha satışını durdurdu!

Apple, bir ürünün daha satışını durdurdu!

ABD'de et yiyen bakteri alarmı: Vaka sayıları katlanarak artıyor

ABD'de et yiyen bakteri alarmı: Vaka sayıları katlanarak artıyor

Dünyanın en büyük santrali olacak! Meriç Nehri'ndeki hidroelektrik santrali aralıkta açılacak.

Dünyanın en büyük santrali olacak! Meriç Nehri'ndeki hidroelektrik santrali aralıkta açılacak.