  • USD: 18,57 - 18,60
  • EURO: 18,09 - 18,12
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Şanlıurfa’da acı olay: Pulluğun altında kalan 3 yaşındaki Ela öldü

Evlerinin önünde oynayan Ela Nur Demir (3), park halindeki traktöre bağlı pulluğun üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti...

Ekleme: 17.10.2022 - 17:25 Güncelleme: 17.10.2022 - 17:25 / Editör: Ozge Selin
Şanlıurfa’da acı olay: Pulluğun altında kalan 3 yaşındaki Ela öldü
Kahreden olay, sabah saatlerinde Akçalı Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin önünde park halinde bulunan traktörün yanında oynayan Ela Nur Demir'in üzerine pulluk düştü. Pulluğun altında kalarak ağır yaralanan küçük Ela, yakınları tarafından Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Ela, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
3 ay önce açılan Halk Ekmek Fabrikası çalıştırılmıyor!
AK Parti yarın maden kazası ile ilgili araştırma komisyonu kurulmasını önerecek
İBB'nin metro inşaatı şantiyesi görüntülendi: 60 işçinin yemek yediği yemekhanede su elektrik ve temizlik yok
Eski Yunan Bakan'dan itiraf gibi sözler: Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz
'Şimşek' süpersonik uçağa dönüşüyor
Başörtüsü için anayasa teklifinde yeni gelişme! Bakan Bozdağ duyurdu
Eski HDP Milletvekili Güven'e 'terör örgütü propagandası' suçundan 11 yıl 7 ay hapis cezası
AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'ın kaçak yapı girişimini deşifre etti
Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklamalar: Göçmenlerin kıyafetlerine bile el koyuyorlar
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: En kapsamlı müdahaleyi yapacağız
Başkan Erdoğan Miçotakis'i fırçaladı! NYT kapalı kapılar ardındaki tartışmayı yazdı! Salon buz kesti...
Maden şehitlerinin çocuklarının eğitim masrafları karşılanacak
Fuat Oktay açıkladı: Karadeniz gazı 2023'te evlerde...
Zelenskiy: 'Düşman kentlerimize saldırabilir ama bizi parçalayamayacak'
BioNTech: 2030'dan önce aşıyla kanser tedavisi mümkün
Bakan Dönmez'den Bartın açıklaması
Dilara’dan acı haber geldi! Hollanda 'Fişini çekeceğiz' diyerek ölüme terk etmişti
İSBİKE istasyonları çöp kutusuna döndü!
KYK borçları için harekete geçildi: Bu hafta Meclis'te görüşülecek
Pervin Buldan: Şimdi bizi yok sayanlar kapımızı çalacak
Başkan Erdoğan'dan tarihi karar! Türkiye'nin utancı müzeye dönüşüyor

Başkan Erdoğan'dan tarihi karar! Türkiye'nin utancı müzeye dönüşüyor

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: O trafik cezaları iptal edilebilir

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: O trafik cezaları iptal edilebilir

Evleri istila etmeye başladılar: Köylüler kabusu yaşıyor

Evleri istila etmeye başladılar: Köylüler kabusu yaşıyor

Başak Cengiz'i vahşice katletmişti! Samuray kılıçlı katil Can Göktuğ Boz'dan yüzsüz şikayet

Başak Cengiz'i vahşice katletmişti! Samuray kılıçlı katil Can Göktuğ Boz'dan yüzsüz şikayet

Türklere ait bölgede buldular: Gobi Çölü'nde heyecan veren keşif

Türklere ait bölgede buldular: Gobi Çölü'nde heyecan veren keşif

WhatsApp'a gönderilen mesajları düzeltme özelliği geliyor

WhatsApp'a gönderilen mesajları düzeltme özelliği geliyor