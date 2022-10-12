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Sözcü’nün iki yüzü! Fotoğraf oyunu deşifre oldu

Adana'da geçtiğimiz cumartesi günü düzenlenen lezzet festivalinin gala yemeğinde çekilen ve AK Partili vekillerin yer aldığı fotoğrafı ‘bir kuş sütü eksik’ diye yayınlayarak algı yaratmaya çalışan Sözcü Gazetesi’nin fotoğraf oyunu deşifre oldu. SABAH o fotoğrafın orijinaline ulaştı. Fotoğrafta CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve CHP’li vekillerin de bulunduğu, ancak Sözcü Gazetesi’nin fotoğraftaki CHP’li vekilleri kesip, sadece Adana Valisi ve 4 AK Partili vekile yer verdiği ortaya çıktı.

Sözcü’nün iki yüzü! Fotoğraf oyunu deşifre oldu
Ekleme: 12.10.2022 - 19:21 Güncelleme: 12.10.2022 - 19:39 / Editör: Ozge Selin
Sözcü’nün iki yüzü! Fotoğraf oyunu deşifre oldu
Adana'da geçtiğimiz Cumartesi günü düzenlenen 6. Uluslararası Lezzet Festivali'nin gala yemeğine siyasi partilerin milletvekilleri ile CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da katıldı.

Ancak Sözcü Gazetesi, protokol masasında yer alanların fotoğrafını keserek yayınladı. Gazete sadece Adana Valisi Süleyman Elban ile AK Partili 4 Adana milletvekilinin fotoğraflarına yer verip, manşetten 'Türkiye'nin iki yüzü' başlığıyla yayınlandı. Gazete manşetinde AK Partili milletvekillerinin bulunduğu fotoğrafın üzerine 'Bir yanda şatafatlı, bir kuş sütü eksik' yazarken, diğer yanda mevsimlik tarım işçisi ailenin yer sofrasındaki fotoğrafını '11 kişinin çorbaya talim ettiği sofralar' yazarak algı yaratmaya çalıştı.

Sözcü’nün iki yüzü! Fotoğraf oyunu deşifre oldu

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Ancak orijinal fotoğraf ortaya çıktı ve Sözcü Gazetesinin algı oyunu deşifre oldu. Masada sadece Vali ile AK Partili vekillerin değil, CHP milletvekilleri Müzeyyen Şevkin, Orhan Sümer, Ayhan Barut ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da yer aldığı görüldü.

Sözcü’nün iki yüzü! Fotoğraf oyunu deşifre oldu

SÖZ KONUSU VEKİLLER KONUŞTU

Gala gecesinde masada bulunan AK Parti Adana Milletvekilleri Abdullah Doğru, Tamer Dağlı, Ahmet Zenbilci ile Mehmet Şükrü Erdinç SABAH'a konuştu. Milletvekili Abdullah Doğru, 'CHP milletvekilleri ve belediye başkanı da bizimle aynı masadaydı. Kurgu yapıp millet aç iken bunlar sürekli yemek yiyorlar ortamı yaratmak doğru bir habercilik değil. Bu fotoğrafı kullanmak ikiyüzlülüktür' derken, Tamer Dağlı ise, 'Siyasi bakış açıları algı üzerine olduğu için bu arkadaşlar yine algı yaratmaya çalıştılar. Bunun içinde yine ucuz yolları denemişler. Malzeme çıkartmaya çalışıyorlar ama her tarafları yalan dolan' dedi. AK Parti Milletvekili Ahmet Zenbilci ise, 'Şehrin marka değerine gölge düşürmekten başka bir amaçları yok'derken, milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç de 'Habercilik adına üzüntü verici bir durum' dedi.

Sözcü’nün iki yüzü! Fotoğraf oyunu deşifre oldu

CHP'Lİ BAŞKAN: FOTOĞRAFTA BİZİ ÇIKARTMIŞLAR

Meclisin Ekim ayı toplantısının ikinci oturumunu yöneten Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da Sözcü gazetesinin manşetini eleştirerek, 'Gazetenin genel merkezini aradım yazı işleri müdürüyle görüştüm ve yaptıklarının doğru olmadığını söyledim. Bir de üstelik fotoğrafta bizi çıkartmışlar, Valimiz ve AK Parti milletvekillerin resimlerini koymuşlar. Biz de o masadaydık. Yakışır ve doğru bir şey değildi' dedi.

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Sözcü’nün iki yüzü! Fotoğraf oyunu deşifre oldu
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