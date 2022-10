Nutrefor® ile Renkli Beslen!

Araştırmalar; günümüzün koşuşturmalı iş ve okul hayatında sağlıklı ve dengeli bir beslenmenin gittikçe zorlaştığını hem çocuk hem yetişkinlerin sebze-meyveyi gittikçe daha az tükettiğini göstermektedir. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kaan Pusat; Santefor Sağlık Ürünleri olarak buna dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için “Renkli Beslen” sloganına da direkt tanıtım yatırımı yaptıklarını ve Nutrefor®'la birlikte bu sloganı da zihinlere yerleştirmek istediklerini aktardı.Sebze-meyvelerdeki mikro besin kayıpları ve yanlış beslenme alışkanlıklarından yola çıkarak geliştirilen Nutrefor® ürünleri, Türkiye'de ilk defa vitamin-minerallerin yanında sebze, meyve ve bitki ekstraktlarını bir arada içeriyor. Yetişkin ve çocuklara özel formlarıyla geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Nutrefor® ailesinde; bitkisel kaynakları da içeren yeni nesil omega-3 ürünleri, meyve ve bitkileri içeren bağışıklık destekleri, sebze-meyveli çiğneme tabletleri, shot ve powder formları bulunuyor. 30'a yakın ülkeden mevsiminde toplanan 50 çeşit sebze-meyve ve bitki ekstresi içeren Nutrefor® formülleri Ar-Ge ve Medikal Direktör Dr. Ecz. B. Özden Kasımoğulları liderliğinde uzman bir ekip tarafından geliştirildi. Formülasyonlar; 2020 yılında yapılan 975 kişilik araştırma sonucu en az yenilen sebze-meyveler arasından belirlendi. 1. sınıf ham maddeler ile GMP ve HACCP belgeleri ile üretilen ürünler; ISO 22000, Eco Mark / Eco Label (çevre dostu ürün ve ambalaj) ve Helal sertifikalarına sahiptir. Omega-3 formları IFOS belgeli, diğer ürünler de vejetaryen ve veganların tüketimine uygundur.Pazarlama Müdürü Gökçe Deniz; marka iletişiminde “Renkli Beslen” sloganıyla insanlara renkli ve çeşitli beslenmelerini, günde 5 porsiyon sebze-meyveyi hatırlatacak içerikler oluşturduklarını aktarıyor. “Yaptığımız araştırmada yetişkinlerin yarısının öğün atladığını, yetersiz beslendiğini, yemek seçtiğini gördük. Bir de şehirde, koşturmaca ile geçen bir hayatınız varsa sağlıklı beslenmenizi önceliklendirmek çok zor. Anneler ise çocukları için ne kadar uğraşsa da sebzeleri beslenmesine zorlukla ekleyebiliyorlar.” Nutrefor® ürünleri rengarenk ambalajları ve dikkat çekici tasarımları ile de eczane raflarında fark yaratıyor. Sürdürülebilirlik konusunda yüksek duyarlılığa sahip markanın ambalajları kâğıt yerine tekrar tekrar kullanılabilecek metal kutulardan oluşuyor. Çocukların renkli beslenmesini desteklerken, tutumlu olma alışkanlığı edindirmeyi de amaçlayan Nutrefor Kids® ürünlerinin kumbara tasarımı da ebeveynlerden beğeni kazanmıştır.Tohum, gübre, ilaçlama, toprak kalitesi, uzun tedarik zinciri, gıdaların saklanması, pişirilmesi, işlenmesi nedeniyle besinler eskisi gibi değil. Birçok sebze ve meyvenin geçen yıllar içerisinde vitamin ve mineral içerikleri azaldı. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Murat Baş'ın aktardığına göre; özellikle endüstriyel tarıma geçiş sonrası son 100 yılda sebze ve meyvelerdeki vitamin ve minerallerde % 40'a varan azalma tespit edildi. Toprağın yaşlanması ve kullanılan tarımsal ilaçlar nedeniyle toprak mikrobiyotasının bozulması; sebze-meyvelerin kendilerini doğaya karşı korumak için ürettikleri antioksidanların azalmasına da neden oldu.Mikro besin denilen vitamin-mineral kayıpları gıdayı dalından veya ağacından kopardıktan sonra da da devam ediyor. C ve B9 vitaminleri başta olmak üzere tükettiğimiz besinlerde sevkiyattan başlayarak; saklama, dondurma, pişirme, tekrar ısıtmada ciddi kayıplara sebep olmaktadır. Bunlara engel olmak için aldığınız sebze-meyveleri olabildiğince çiğ tüketmeye çalışarak % 70 civarında vitamin kaybının önüne geçersiniz. Sebze yemeklerinin suyunu tüketilmediğinde ise % 75'e yakın vitamin-minerali eksik alınıyor. Yemekleri tekrar ısıttığınızda ise % 50 oranında mikro besin kayıpları oluşabiliyor.Dünya Sağlık Örgütü'nün 2003'ten beri altını çizdiği gibi, sağlıklı yaşam için günde en az 5 porsiyon sebze-meyve tüketilmesi gerekiyor. 2021 yılında Harvard Tıp Fakültesi ve Amerikan Kalp Derneği'nin 100 binden fazla insanla, 30 yılda 4 kıta ve 29 ülkede yapılan araştırmalarla yaptığı derleme ortaya koydu ki; bu 5 porsiyonu 3 sebze ve 2 meyve olarak tüketilirse daha sağlıklı ve uzun bir yaşam sürdürülebilinir.Porsiyon miktarı; avuç içimize sığan 80 gram'lık gıda olarak düşünülebilir. Lahana, ıspanak ve marul gibi yeşil yapraklı sebzeler; beta-karoten açısından zengin sebze ve meyveler; havuç, turunçgiller gibi C vitamini bakımından zengin gıdalar beslenmeye eklenmelidir. Yoğun nişasta içeren mısır, patates gibi gıdalar bu kapsamın dışındadır.Prof. Dr. Murat Baş; öğünlerde tabağın yarısının sebze-meyvelerden oluşması gerektiğini belirtirken; yapılan çeşitli araştırmalar da insanların sağlıklı beslenmekte zorlandığını, fast food ve abur cubur gıdaların sağlıklı beslenmenin önündeki en büyük engel olduğunu söylüyor. Akdeniz tipi beslenen Avrupa ülkelerinde bile günde en az 4 porsiyon sebze-meyve yenme oranı ortalama % 25'tir. Amerika'da ise çocukların sadece % 7'sinin 5 porsiyon sebze-meyve yiyebildiği ölçülmüştür. Ülkemize bakıldığında Gazi Üniversitesi araştırması çocukların % 70'inin sebzeleri yemek istemediğini; Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması da yetişkinlerin % 50'sinin yeterince sebze-meyve tüketmediğini göstermektedir.Referanslar:• Ciba – Geigy AG: 1996/2022 Karlsruhe Gıda Laboratuarı, Obertal Sanatoryumu çalışması• Weaver CM et al. Processed foods: contributions to nutrition. 