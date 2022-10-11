Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye katıldı

2018 Genel Seçimleri'nde CHP'nin İzmir'den kontenjan adayı olan ve milletvekili seçilen Mehmet Ali Çelebi, Muharrem İnce'nin partiden ayrılıp Memleket Partisi'ni kurduğu dönemde tavrını İnce'den yana yaparak istifa etmişti.İlerleyen dönemlerde Muharrem İnce ile de arası açılan Çelebi, Memleket Partisi'nden istifa ederek bağımsız milletvekili olmuştu.Mehmet Ali Çelebi, Twitter hesabından yaptığı açıklamalayla AK Parti'ye katıldığını açıkladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisini partiye davet ettiğini belirten Çelebi, "Yoluma Cumhur ittifakı çatısı altında AK Parti'de devam edeceğim." dedi.Mehmet Ali Çelebi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:"Türk Silahlı Kuvvetlerinin namuslu ellerinde yetişen asker kökenli bir milletvekili olarak yol haritamı çizen şehitlerimiz ve beni bugünlere getiren aziz milletimizdir. Açıktan tarafım. PKK-Öcalan severlerin hoş görüldüğü denklemlerde olmam düşünülemez! Vatan ve millet bütünlüğümüzü, FETÖ, PKK terör örgütleriyle kararlı mücadeleyi, Milli konuları (Mavivatan, S400, Kıbrıs, Azerbaycan, Sözde Soykınm, Tezkereler, Savunma Sanayisi) önceleyen siyasi anlayışımın gereği olarak; Kimsesizlerin kimsesi Cumhuriyetimizin neferi, Atatürk'ün askeri, Türk Milletinin sesi olarak yoluma Cumhur ittifakı çatısı altında AK Parti'de devam edeceğim. Kurulan yeni dünya düzeninde bölgemizdeki EGEMENLİK mücadelemiz akamete uğramadan devam etmelidir.Davet ederek şahsımı onurlandıran Sn.Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlanmı sunuyorum. Halkımızın dertlerine çareler üretmek için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çok çalışmaya devam edeceğim. Özellikle Kahraman Güvenlik Güçlerimizin, şehit aileleri ve gazilerimizin hak ve hukukuna yönelik düzenlemeler için katkı sunacağım. Mücadelemiz, dirayetimiz, direncimiz, inancımız mensubiyetinden gurur duyduğumuz Türk Milletinin var oluş gayesine hizmet, Türkiye'nin tarihsel devamlılığına sonuna kadar destektir.