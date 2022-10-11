Ege lezzetleri İstanbul Havalimanı’nda

Türkiye ve dünyadaki 17 havalimanında yiyecek içecek hizmeti sunan BTA' nın Anadolu lezzetlerini günümüze taşıyan markası 'Tadında Anadolu'nun Dış Hatlar Terminali'ndeki şubesinde Ege ve Mübadele Mutfağı' na yönelik çalışmalarıyla bilinen Şef Dilek Yetkiner'in hazırladığı farklı lezzetler yolcuların beğenisine sunuldu.MEDENİYETLER HAVZASI ANADOLUEge Haftası'nın açılışında konuşan İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz, Türkiye'nin ve Türk kültürünün tanıtımı açısından önem arz eden etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek "Anadolu bir medeniyetler havzası. Mutfak kültüründen örf ve aletlerimize kadar bir zenginlik söz konusu. Kültürel zenginliğimiz, hoşgörümüz buradan geliyor. Tadında Anadolu'ya özellikle ülkemizin tanıtımına, havalimanımıza kattığı değer açısından teşekkür ediyorum" dedi.DÜNYANIN EN İYİ HAVALİMANIİGA İstanbul Havalimanı'nda yeme-içme hizmeti veren TUM' un Genel Müdürü Hüseyin Dönmez, İGA'nın dünyada en fazla okunan seyahat ve gezi dergileri arasındaki Conde Nast Traveller tarafından dünyanın en iyi havalimanı seçildiğini hatırlatarak, Türk kültürü ve Türk mutfağının tanıtılmasıyla ilgili olarak 'Tadında Anadolu' gibi konseptlerin bunda büyük katkısı olduğunu söyledi.SOSYAL SORUMLULUK PROJEMİZBTA İcra Kurulu Başkanı Sadettin Cesur de TAV Havalimanlarının servis şirketi olarak 8 ülkede 17 havalimanında faaliyetlerini yürüttüklerini ifade ederek "Tadında Anadolu bizim sosyal sorumluluk projemiz. Bu sosyal sorumluluk projemizde zaman zaman tema haftaları, bölgenin mutfağıyla veya şehrin mutfağıyla bu ürünleri tarladan soframıza kadar getirirken bütün hikayelerini anlatıyoruz. Tadında Anadolu, İzmir ve Ankara'dan sonra dış hatlarda İstanbul Havalimanı'nda. Bu bir ilk. Onlar hep iç hatlardaydı biliyorsunuz. Dolayısıyla burada dış hatlarda olduğu için buradan geçen her misafirimizin hem yolcumuzun bütün dikkatini çekiyor" diye konuştu.Ege ve Mübadele Mutfağı'na yönelik çalışmalarıyla bilinen Şef Dilek Yetkiner ise her yemeğimizin bir hikayesi bulunduğunun altını çizerek şunları söyledi:"O hikayeleri de paylaşacağız. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Mübadele sırasında göç edenlerin birçoğu en kıymetli varlıkları olarak mutfak kültürlerine sahip çıkmışlar. Anadolu'nun birçok yerine yayılmışlar. Ben kendim Ege Bölgesi'nde Urla'da doğup büyüdüm. O yüzden de o bölgedeki göç edenlerin mutfağına sahip çıkıyorum. Eski anneannemden öğrendiğim reçeteleri yapıyorum. Sonrasında da biraz da uyarlamalar da yapıyoruz. Ama önceliğimiz reçetelerin ilk baştaki orijinal tariflerini, doğru pişirme yöntemleriyle, doğru sunumlarla aslında hafızamdaki lezzetleri tekrardan gün ışığına çıkartan bir şefim."EGE'NİN KADİM LEZZETLERİDilek Yetkiner'in hazırladığı menüde Türkiye'de sadece Urla ve Karaburun Yarımadası'nda yetişen hurma zeytin, ev yapımı long peyniri, bulgurla hazırlanan çiğ sarma, gemici ekmeği olarak da adlandırılan Girit peksimeti, Urla'nın coğrafi işaretli ürünü sakız enginar, imece usulü yapılan kulaklı mantı, düğün keşkeği, gelin mevlitlerinde ikram edilen limonlu gelin şerbeti gibi birbirinden özgün Ege lezzetlerini yer alıyor.