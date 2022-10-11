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Boğaziçi Üniversitesi'nde iftar yapan öğrencileri hedef alan Ayşenur Arslan: Yer sofrasında yemek yiyen bir akıldan bilim falan beklemeyin

CHP'nin fonladığı Halk TV'nin sunucusu Ayşenur Arslan, Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmalar Kulübü'nün (BİSAK) yaptığı tanışma iftarındaki öğrencileri hedef aldı. "Harem selamlık şekilde yer sofrasında yemek yiyorlar" diyen Arslan, "Yer sofrasında yemek yiyen bir akıldan bilim falan beklemeyin" ifadelerini kullandı. Ayşenur Arslan'ın toplumun değerleriyle bağdaşmayan sözleri tepki topladı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde iftar yapan öğrencileri hedef alan Ayşenur Arslan: Yer sofrasında yemek yiyen bir akıldan bilim falan beklemeyin
Ekleme: 11.10.2022 - 19:08 Güncelleme: 11.10.2022 - 19:21 / Editör: Ozge Selin
Boğaziçi Üniversitesi'nde iftar yapan öğrencileri hedef alan Ayşenur Arslan: Yer sofrasında yemek yiyen bir akıldan bilim falan beklemeyin
CHP'nin fonladığı Halk TV'nin sunucusu Ayşenur Aslan, yer sofrasında iftar yapan Boğaziçi Üniversite öğrencilerini aşağıladı.

Haddini aşan açıklamalarda bulanan Aslan, Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü'nün düzenlediği iftar yemeğine tepki göstererek, 'Harem selamlık şekilde yer sofrasında yemek yiyorlar. Yer sofrasında yemek yiyen bir akıldan siz bilim falan beklemeyin' dedi.

Arslan'ın toplum değerleriyle bağdaşmayan sözlerine sosyal medyada tepki yağdı.
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Boğaziçi Üniversitesi'nde iftar yapan öğrencileri hedef alan Ayşenur Arslan: Yer sofrasında yemek yiyen bir akıldan bilim falan beklemeyin
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