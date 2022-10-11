Bekir Ağırdır'dan Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretine eleştiri: CHP şimdiye kadar çok kayda değer bir vizyon üretti de biz mi duymadık?

Yazar Bekir Ağırdır katıldığı televizyon programında Türkiye'nin ve hükümetin Rusya-Ukrayna savaşında doğru bir şekilde adım attığını belirtti. Türkiye'nin sürecin başından itibaren bir çok devlet adamına ev sahipliği yapmasının önemli olduğunu belirten Ağırdır, 'Türkiye kabul edelim eleştirelim eleştirmeyelim ayrı ama sonuçta Türkiye ve iktidar Rusya, Ukrayna savaşında gerçekten dünyada da dikkati çeken bir etkin bir rol oynadı' dedi.Kılıçdaroğlu'nun Amerika'ya ziyaretine de değinen Ağırdır, 'Dünyanın bu gidişatı ve bu gidişatının Türkiye için ürettiği risk ve fırsatlar konusunda altılı masa veya Cumhuriyet Halk Partisi şimdiye kadar kayda değer yeni bir vizyon üretti de bir sen ben mi duymadık? Bu vizyon yoksa neden gidersiniz?' ifadelerini kullandı.'VİZYONUNUZ OLSAYDI KAPINIZI ÇALARLARDI'Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin önemli bir aktör olduğunu belirten Ağırdır CHP'nin konuya ilişkin bir vizyon koyamadığını söyledi. Ağırdır, 'Rusya-Ukrayna savaşı için bile örneğin Türkiye'ye kaç devlet insanı geldi gitti değil mi? Çünkü Türkiye kabul edelim, eleştirelim, eleştirmeyelim ayrı ama sonuçta Türkiye ve iktidar Rusya-Ukrayna savaşında gerçekten dünyada da dikkat çeken etkin bir rol oynadı. Böyle bir krizde sizin altılı masa olarak veya ana muhalefet olarak dünyanın gidişatına dair bir başka vizyonunuz olsaydı o gelen devlet insanları kapınızı çalardı. 'Ne diyorsunuz arkadaş siz' diye' dedi.'KAMUOYUNA AÇIKLANAN BİR TUTUM YOK'İktidarın yaptıklarına karşılık CHP'nin bir tutum ortaya koyamadığını belirten Ağırdır, 'Bu vizyon olmadan Amerika seyahati sorunlu demek istiyorum. O vizyon olmadan, o gidişata dair bir teziniz, iddianız ve okumanız olmadan ve seçimi kazandığınızda ülkenin örneğin Rusya, Ukrayna meselesinde şimdiye kadar bu iktidarın yaptıklarından farklı ya da Avrupa Birliği'yle ilişkilerde bu iktidarın yaptıklarından farklı ya da Doğu Akdeniz'de olanlarla ilgili bu iktidarın yaptıklarından farklı ne söyleyeceğiniz henüz netleşmemişken hani netse ve açıklanmadıysa bilemem. Ama kamuoyuna açıklanan bir tutum yok. Henüz altılı masa adına da CHP adına da. Eğer bütün bunlar net değilse, o zaman herhangi bir gazetecinin bir sorusuna vereceğiniz cevap veya orada kaldırımda yürürken birinizin koluna girerek vereceğiniz bir fotoğrafın yarın nelere mal olacağını, hangi tuzağa kapana doğru yürüdüğünüz, kontrol edemeyeceğiniz bir pozisyon olabilir. Benim itirazım buradan yoksa tabii ki gitmeli. Ama bunun için önce bir dünyanın gidişatına dair vizyonunuzun net ve kendi halkınıza, seçmenize, örgütünüze o vizyonu anlatmış olmanız gerekir' dedi.'AMERİKA ZİYARETİ YANLIŞ'Kılıçdaroğlu'nun Amerika ziyaretine ilişkin açıklama yapan Ağırdır, 'Kemal Bey meseleyi bilim amaçlı bir ziyaret diye anlatıyor. Ama kamuoyu nereden bakıyor ve tartışıyor bu ziyareti? Siyasi boyutundan bakıyor. Çünkü Amerika'da gidilen yer Fransa'da bilim laboratuvarı ya da İsviçre'deki laboratuvar değil. Amerika dediğiniz zaman da işte hani dünyanın bugünkü bütün bu hem siyasal hem ekonomik egemenlik kavgası bu kadar sertleşmişken ve Orta Doğu, bölge, Akdeniz bütün etrafımızda bin tane meselemiz varken Amerika'ya sadece bilim için gidiyorum dediğinizde öyle seçimlere yedi ay kala kamuoyu onu kabul etmiyor. Yani işin bir yönü bu. Yani bunun için bir sürü başka şey de yapabilirdi bilim ekonomisi için CHP. Ama bugün söylenen bu gerekçe çerçevesinden bakıldığı zaman çok da zamanlamasının doğru olduğunu sanmıyorum. Mesele icazet alıp almamak meselesi de değil. Ama Türkiye'nin bugün karşı karşıya olduğu küresel ve bölgesel risk ya da fırsatların önemli bir aktörü Amerika. Ve Amerika'ya gittiğiniz zaman sadece konu bilim olmaz. Evet bilim merkezlerini ziyaret edecek Kemal Bey. Ama kapıya çıktığında kapıda gazeteciler ona siyaset soracaklar. Ve siyaset sorduğu zaman ne diyeceği meselesinde yani dünyanın bu gidişatı ve bu gidişatının Türkiye için ürettiği risk ve fırsatlar konusunda altılı masa veya Cumhuriyet Halk Partisi şimdiye kadar çok kayda değer yeni bir vizyon üretti de bir sen ben mi duymadık? Şimdi bu bu tartışmalara bir cevabınız yokken Amerika'ya gidiyorsanız belli riskleri göze almanız gerekir ya da komploları' ifadelerine yer verdi.