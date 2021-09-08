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Cumhuriyet Kur'an derslerine tepki gösterdi! Din karşıtlığından vazgeçmiyırlar

Cumhuriyet Kur'an derslerine tepki gösterdi! Din karşıtlığından vazgeçmiyırlar

Her yıl olduğu gibi bu yılki eğitim senesine de Cumhuriyet gazetesi, okullarda din ve Kur'an derslerinin verilmesi rahatsızlığı ile girdi.

Ekleme Tarihi: 8 Eylül 2021 Çarşamba 11:14
Güncelleme Tarihi: 8 Eylül 2021 Çarşamba 11:19
Cumhuriyet Kur'an derslerine tepki gösterdi! Din karşıtlığından vazgeçmiyırlar

Yeni eğitim-öğretim yılında muhalif medya kuruluşlarında klasik haline gelen 'Okullarda din dersi skandalı, Kur'an-ı Kerim dersi skandalı' gibi haberler sonunda yayınlandı.

Geçmiş yıllarda oluğu gibi bu yıl da bu haberi en çok bekleyen yayın organları arasında yine Cumhuriyet gazetesi vardı.

Eğitimin başlamasının 3. gününde Cumhuriyet gazetesi malum haberini servis edebildi.

'KUR'AN DERSİ DAYATMASI'

Okullarda, Kur'an-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı ve Temel Dini Bilgiler derslerinin ders programlarında yer almasından rahatsız olan Cumhuriyet gazetesi, haberi 'Okullarda 'Kur'an' dersi dayatması' olarak okuyucularına servis etti.


Cumhuriyet Gazetesi


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