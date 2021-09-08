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CHP'li Bülent Oğuz'un taciz ettiği kadın konuştu: Sonu tecavüze gidecek diye korktum

CHP'li Bülent Oğuz'un taciz ettiği kadın konuştu: Sonu tecavüze gidecek diye korktum

Erzurum CHP İl Başkanı Bülent Oğuz’un taciz ettiği, parti çalışanı mağdur kadın yaşadığı korku dolu anları anlattı. CHP'li Oğuz'un kendisine tecavüz etmesinden korktuğunu belirten mağdur kadın, "Ses kaydını kendimi savunmak için almıştım. Tacizlerin sonunun tecavüze gideceğini düşündüm, korktum. Daha konuşacak çok şeyim var. Hepsini mahkemede anlatacağım" dedi. Öte yandan İzmir'de yaşayan Oğuz'a İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in sahip çıkarak belediyeye ait iştirak şirketi İZBETON A.Ş.'de müdür olarak işe yerleştirildiği ortaya çıktı

Ekleme Tarihi: 8 Eylül 2021 Çarşamba 09:01
Güncelleme Tarihi: 8 Eylül 2021 Çarşamba 09:14
CHP'li Bülent Oğuz'un taciz ettiği kadın konuştu: Sonu tecavüze gidecek diye korktum

Erzurum CHP İl Başkanı Bülent Oğuz'un, il merkezinde temizlik ve çay işinde çalışan kadını taciz ettiği ortaya çıkmıştı.

Parti içinde üzeri örtbas edilen taciz olayı sonrası evli ve iki çocuk babası Oğuz'un istifasını sunduğu öğrenildi.

Ancak CHP Genel Merkezi'nin sitesinde hâlâ İl Başkanı Oğuz'un isminin yer alması dikkat çekti.

Tacize uğrayan kadına ulaşıldı. 'Kapımın önüne geliyordu, sonu tecavüze gidecekti' diyen mağdur kadın, parti binasında çaycılık yaparken sigortasız, kaçak olarak çalıştırıldığını öne sürerek 'Hem kaçak çalıştırdı hem de taciz etti. Ses kaydını kendimi savunmak için almıştım. Tacizlerin sonunun tecavüze gideceğini düşündüm. Kapımın önüne kadar geliyordu' dedi. Öte yandan İl Başkanı Bülent Oğuz'un olayın genel merkeze taşınmasının ardından yaklaşık 2 ay önce istifasını sunup, şehri terk ettiği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi olan İZBETON A.Ş.'de müdür olarak işe yerleştirildiği ortaya çıktı.

Eşinden ayrı yaşayan iki çocuk annesi kadın, 9 ay boyunca partide çalıştığını belirterek şunları anlattı:

Ben kimseye herhangi bir kumpas kurmadım. Ses kaydını kendimi savunmak için almıştım. Tacizlerin sonunun tecavüze gideceğini düşündüm, korktum. Ses kaydını avukata verdim. 2 hafta önce de suç duyurusunda bulundum.

ŞU AN CAN GÜVENLİĞİM YOK

Beni sigortasız çalıştırdılar. 3 bin 500 lira alıyorum diye gösterdiler, 2 bin lira verdiler. 9 ay boyunca o paramı bile onlar yedi. Hem hakkımı vermediler hem de böyle şeylere maruz kaldım. Bu adam evimin kapısının önüne bile geliyordu. Ben asla susmayacağım. Şerefimle ekmek paramı kazanmak istiyordum. Şu an can güvenliğim yok.

HEPSİNİ MAHKEMEDE ANLATACAĞIM

Bakanlıktan bana ulaştılar. Gerekli çalışmaları başlattıklarını söylediler. Şu an çalışmıyorum. Bazı sitelerde bir kadının ağzına CHP bayrağı asmışlar. Susturulan kadın olarak. Ben bunu kabul etmiyorum. Beni kimse susturamayacak. Yargı sürecini bekliyorum. Daha konuşacak çok şeyim var. Hepsini mahkemede anlatacağım. Kadınlar artık susmayacak.

TACİZCİ BAŞKANI SOYER İŞE YERLEŞTİRDİ

İl Başkanı Bülent Oğuz'un olayın genel merkeze taşınmasının ardından yaklaşık 2 ay önce şehri terk ettiği ve İzmir'e gittiği anlaşıldı. İzmir'de yaşayan Oğuz'a İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in sahip çıkarak belediyeye ait iştirak şirketi İZBETON A.Ş.'de müdür olarak işe yerleştirildiği ortaya çıktı. Ayrıca Oğuz'un iki kızının da İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığı öğrenildi.

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