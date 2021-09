Kaputu açtı, gözlerine inanamadı!

Motorun neredeyse her yerinde ağaçtan toplanmış yüzlerce ceviz vardı. Devasa boyutlarda olan bu cevizler otomobilin sahibini oldukça şaşırttı.



YÜZLERCE CEVİZ VARDI

Şoke olan Fischer, daha sonra cevizleri bir kızıl sincabın ağaçlardan toplayıp getirdiğini, otomobilini de bunları saklamak için depo olarak kullandığını fark etti.





'SANIRIM KAMP YAPMAYI PLANLIYORDU'

Fischer, 'Birçok yerde, radyatör fanında, her yerde ceviz vardı. Sanırım kışın burada kamp yapmayı planlıyordu' dedi.

4Kaputu açtı, gözlerine inanamadı Sürpriz

Cevizleri kaplara doldurup otomobilini temizleyen Fischer, cipten neredeyse 160 litrelik kabı dolduracak kadar ceviz çıkardığını belirtti.





5Kaputu açtı, gözlerine inanamadı Sürpriz

Fischer, otomobilini evinin arkasına park ettiğini, buradaki bahçede de büyük bir ceviz ağacı olduğunu ve kızıl sincapların genelde buradaki cevizleri yediğini söyledi.

6Kaputu açtı, gözlerine inanamadı Sürpriz

Cipin sahibi, otomobilini sadece birkaç gündür park halinde bıraktığını, sincabın kısa sürede bu kadar cevizi arabaya depolaması karşısında şaşırıp kaldığını ifade etti.



KANADA'DA 751 ÇOCUK MEZARI BULUNMUŞTU

Geçen aylarda, Kanada'nın Saskatchewan eyaletindeki Marieval Yatılı Kilise Okuluna ait bölgede 24 Haziran günü ortaya çıkarılan ve resmi kayıtlarda olmayan mezarlarda kemikleri bulunan 751 çocuk için dün bir anma gecesi düzenlendi.

8Kaputu açtı, gözlerine inanamadı Sürpriz

Cowessess First Nation Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Jonathan Lerat da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgedeki ilk çocuk kemiklerini 10 yıl önce gördüklerini yazdı.





SİNCAPLAR EŞELEYİP BULMUŞTU

Lerat paylaşımında, 'Yaklaşık 10 yıl önce Cowessess Su Fabrikasında işten çıkmış eve yürüyordum. Şimdi yanmış kilisenin karşısındaki itfaiyenin arkasına yürüdüm. Sincaplar tarafından kazılıp çıkarılmış bazı kemiklere rastladım. Bir büyüğümü çağırdım. 'Çocuk kemikleri' dedi, toplayıp törenle gömdü' ifadelerine yer verdi.

10Kaputu açtı, gözlerine inanamadı Sürpriz

Daha önce de Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde Ravi Javi adlı bir fırıncı tarafından çekilen fotoğraf sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Fotoğraflarda, ağaçtaki bir sincabın yaklaşık 8 metre yükseklikteki yuvasını gagalayan ağaçkakan ile kavgası yer aldı.



KUYRUKLARI BİRBİRİNE DOLANMIŞTI

Öte yandan ABD'nin Wisconsin eyaletinde, plastik atıklar ve otlar nedeniyle kuyrukları birbirine dolandığı için yuvalarından çıkamayan ve bu yüzden ölüm tehlikesi altına giren beş sincap yavrusu kurtarıldı.

12Kaputu açtı, gözlerine inanamadı Sürpriz

Gri sincaplar, kendilerini bu şekilde bulan bir kişi tarafından götürüldükleri Wisconsin Doğal Yaşam Rehabilitasyon Merkezi'nde birbirlerinden ayrıldı.



KAN DOLAŞIMI SEBEBİYLE DOKULAR ZARAR GÖRDÜ

Veterinerler, beş yavruyu da uyuşturarak düğümü çözdü. Hayvanların durumunun iyi olduğu ve kan dolaşımı sorunu nedeniyle sadece kuyruklarındaki dokuların zarar gördüğü belirtiliyor.



20 dakika süren operasyondan bir gün sonra kendilerine gelen hayvanların bu merkezde birkaç gün gözlem altında tutulduktan sonra doğaya salınacağı açıklandı.

Gri sincapların boyları 50 santimetreye kadar çıkabiliyor. Sert gövdeli ağaçlarda yaşayan hayvanlar, meşe palamudu ve cevizle besleniyor.