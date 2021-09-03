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4 Eylül 2021 Cumartesi Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 Yayın Akışı 4 Eylül Televizyonda Ne var? 4 Eylül Yayın Akışı

4 Eylül 2021 Cumartesi Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 Yayın Akışı 4 Eylül Televizyonda Ne var? 4 Eylül Yayın Akışı

Türkiye’nin sevilen kanallarında yeni bir hafta sonu daha başladı. Haftanın sonuna gelinmişken sevilen kanallarda çeşitli yarışmalar ve televizyon programları seyirciyle buluşacak. Peki, 4 Eylül Cumartesi televizyonda ne var? 4 Eylül 2021 Cumartesi Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 Yayın Akışı 4 Eylül Yayın Akışı 4 Eylül Televizyonda Ne var?

Ekleme Tarihi: 3 Eylül 2021 Cuma 09:15
Güncelleme Tarihi: 3 Eylül 2021 Cuma 09:19
4 Eylül 2021 Cumartesi Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 Yayın Akışı 4 Eylül Televizyonda Ne var? 4 Eylül Yayın Akışı

Ekranların büyük bir heyecanla takip edilen ulusal kanallarında yeni bir gün daha başladı. Dizi, yarışma ve televizyon programlarını izleyen seyirciler bugünün yayın akışını araştırıyor. Peki, 4 Eylül 2021 Cumartesi günü televizyonda ne var? 4 Eylül 2021 Cumartesi Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 Yayın Akışı

ATV 4 Eylül 2021 Cumartesi Yayın Akışı


08:00 Kalp Yarası
10:20 Baş Belası
13:20 Dumbo
15:30 İkimizin Sırrı
18:40 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster



Kanal D 4 Eylül 2021 Cumartesi yayın akışı


08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Aşkın Tarifi
15:45 Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Olympus
22:30 Pasifik Savaşı İsyan

STAR TV 4 Eylül 2021 Cumartesi Yayın Akışı


09.00 Çizgi Film Kuşağı
09:30 Yüksek Sosyete
10:30 Erkenci Kuş
13:30 Aramızda Kalsın
15:30 Yerli Dizi
19:00 Star Haber
20:00 Star Market

FOX TV 4 Eylül 2021 Cumartesi Yayın Akışı


08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Aşk Mantık İntikam
13:45 Bay Yanlış
15:45 Son Yaz
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Güler Misin Ağlar Mısın
22:00 Şef Akademi

TRT 1 4 Eylül 2021 Cumartesi Yayın Akışı


04:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04:15 İmparatoriçe Ki
07:45 Yeşil Deniz
10:35 Yedi Numara
12:40 Dünya Hali (Altyazılı)
15:05 Seksenler (Altyazılı)
17:45 Yıldızların Yolu
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Yabancı Sinema "Görevimiz Tehlike 4" (Altyazılı)
22:45 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)

TV8 4 Eylül 2021 Cumartesi Yayın Akışı

08:30 Paylaş Benimle
10:30 Süper 1 Takım
10:45 Masterchef Türkiye
13:30 Yetenek Sizsiniz Türkiye
16:15 Arif v 216
18:45 Masterchef Türkiye
20:00 Masterchef Türkiye / Kolaj

Show 4 Eylül 2021 Cumartesi yayın akışı


06:00 Kalp Atışı
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Tarkan
16:30 İbo ile Güllüşah
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show

Kanal 7 4 Eylül 2021 Cumartesi yayın akışı


06:00 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu
08:00 Berberler
10:00 Melek
12:00 Gündüz Gece
13:30 Aşk Bir Rüya
15:15 Dünyanın Tadı
16:00 Can Yoldaşım
18:00 Hafta Sonu Haberleri
19:00 Baş Tacım
21:30 Diriliş Ertuğrul

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