4 Eylül 2021 Cumartesi Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 Yayın Akışı 4 Eylül Televizyonda Ne var? 4 Eylül Yayın Akışı

Ekranların büyük bir heyecanla takip edilen ulusal kanallarında yeni bir gün daha başladı. Dizi, yarışma ve televizyon programlarını izleyen seyirciler bugünün yayın akışını araştırıyor. Peki, 4 Eylül 2021 Cumartesi günü televizyonda ne var? 4 Eylül 2021 Cumartesi Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 Yayın Akışı





ATV 4 Eylül 2021 Cumartesi Yayın Akışı



Kanal D 4 Eylül 2021 Cumartesi yayın akışı



STAR TV 4 Eylül 2021 Cumartesi Yayın Akışı

FOX TV 4 Eylül 2021 Cumartesi Yayın Akışı



TRT 1 4 Eylül 2021 Cumartesi Yayın Akışı



TV8 4 Eylül 2021 Cumartesi Yayın Akışı



Show 4 Eylül 2021 Cumartesi yayın akışı



Kanal 7 4 Eylül 2021 Cumartesi yayın akışı



08:00 Kalp Yarası10:20 Baş Belası13:20 Dumbo15:30 İkimizin Sırrı18:40 Hafta Sonu ATV Ana Haber20:00 Kim Milyoner Olmak İster08:30 Konuştukça09:45 Magazin D Cumartesi13:00 Aşkın Tarifi15:45 Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu20:00 Olympus22:30 Pasifik Savaşı İsyan09.00 Çizgi Film Kuşağı09:30 Yüksek Sosyete10:30 Erkenci Kuş13:30 Aramızda Kalsın15:30 Yerli Dizi19:00 Star Haber20:00 Star Market08:30 Çalar Saat Hafta Sonu11:15 Aşk Mantık İntikam13:45 Bay Yanlış15:45 Son Yaz19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu20:00 Güler Misin Ağlar Mısın22:00 Şef Akademi04:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı04:15 İmparatoriçe Ki07:45 Yeşil Deniz10:35 Yedi Numara12:40 Dünya Hali (Altyazılı)15:05 Seksenler (Altyazılı)17:45 Yıldızların Yolu19:00 Ana Haber (Canlı)20:00 Yabancı Sinema "Görevimiz Tehlike 4" (Altyazılı)22:45 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)08:30 Paylaş Benimle10:30 Süper 1 Takım10:45 Masterchef Türkiye13:30 Yetenek Sizsiniz Türkiye16:15 Arif v 21618:45 Masterchef Türkiye20:00 Masterchef Türkiye / Kolaj06:00 Kalp Atışı10:00 Cumartesi Sürprizi13:00 Bir Şansım Olsa14:30 Tarkan16:30 İbo ile Güllüşah18:45 Hafta Sonu Ana Haber20:00 Güldür Güldür Show06:00 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu08:00 Berberler10:00 Melek12:00 Gündüz Gece13:30 Aşk Bir Rüya15:15 Dünyanın Tadı16:00 Can Yoldaşım18:00 Hafta Sonu Haberleri19:00 Baş Tacım21:30 Diriliş Ertuğrulİşte