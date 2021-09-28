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İnterpol'ün kırmızı bültenindeydi! MİT Engin Karaaslan'ı etkisiz hale getirdi

İnterpol'ün kırmızı bültenindeydi! MİT Engin Karaaslan'ı etkisiz hale getirdi

MİT, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde düzenlediği operasyonla Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'nın sözde merkez komite üyesi Engin Karaaslan'ı etkisiz hale getirdi.

Ekleme Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 10:37
Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 10:47
İnterpol'ün kırmızı bültenindeydi! MİT Engin Karaaslan'ı etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye/Kamışlı bölgesinde düzenlediği nokta operasyonda, INTERPOL Kırmızı Bülten ve Terörden Arananlar Listesi'nde Kırmızı Kategori ile aranan PKK Merkez Komite Üyesi Haydar Varto kod Engin Karaaslan'ı etkisiz hale getirdi.

PKK'ya 1980'li yıllarda katılan Engin Karaaslan, 1990'lı yıllarda Suriye/Şam'da Abdullah Öcalan'dan bizzat eğitim almış, 2000'li yıllarda PKK Ermenistan Temsilciliği görevini üstlenmiş ve KCK Adalet Divanı Üyesi olarak görev yapmıştı.

2019 yılından bu yana Suriye'de bulunan E.Karaaslan, en son PKK'nın Suriye'deki en üst yürütme organı PKK 'Suriye Sekreteryası Üyesi ve PKK/KCK 'Suriye Genel Sağlık Sorumlusu olarak görev yapmaktaydı.

DETAYLI ÇALIŞILDI
Örgütte bulunduğu süre içerisinde Tunceli, Amanos ve Kandil'de silahlı alanda üst düzey yöneticilik ve çok sayıda eylemin planlamasını bizzat yaptığı bilinen Engin Karaaslan'ı, MİT, bu faaliyetleri doğrultusunda hedef listesine aldı.

MİT'in sahadaki ajanları vasıtasıyla, Suriye/Kamışlı merkezli faaliyet gösterdiği tespit edilen Engin Karaaslan, Kamışlı-Haseke anayolu üzerinde Eli Fero mevkiinde SİHA operasyonu ile etkisiz hale getirildi.

Engin Karaaslan'ın kaybının, örgüt yöneticileri arasında yıkıma neden olduğu, bu durumun motivasyon kaybına sebep olmaması için, alt kadrolardan gizlendiği, öğrenildi.

MİT'in yaptığı bu operasyonla, bugüne değin Suriye'de en üst düzey teröristin (E.Karaaslan) etkisiz hale getirildiği, öğrenildi.


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