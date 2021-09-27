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Dün olduğu gibi bugün de Mavi Vatanımız’da etkiniz

Dün olduğu gibi bugün de Mavi Vatanımız’da etkiniz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü münasebetiyle yazılı bir mesaj yayımladı.

Ekleme Tarihi: 27 Eylül 2021 Pazartesi 10:52
Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2021 Pazartesi 11:00
Dün olduğu gibi bugün de Mavi Vatanımız’da etkiniz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü münasebetiyle yazılı bir mesaj yayımladı. Bakan Akar, yayımladığı mesajında Preveze Deniz Zaferi'nin 483'üncü yıl dönümü olduğunu hatırlattı. Akar, 'Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki şanlı Türk donanmasının kendisinden sayıca çok daha fazla olan birleşik Haçlı donanmasına karşı ustalıkla yaptığı taktik baskın neticesinde elde edilen bu zaferle birlikte Akdeniz'deki Türk hâkimiyeti tam anlamıyla pekişmiş ve Türk donanması, karşısına çıkılamayan bir deniz gücü olmuştur' dedi. Akar, 'Bahriyelilerimizin başarılarından aldığı ilhamla dün olduğu gibi bugün de 'Mavi Vatanımız'da etkin, caydırıcı ve saygın bir güç olarak varlığını devam ettirmektedir' ifadelerine yer verdi.

HAÇLI SULARA GÖMÜLDÜ
DENIZCILIK tarihinin önemli dönüm noktalarından Preveze Deniz Zaferi, 483 yıldır büyük bir şeref ve gurur abidesi olarak Türk denizcilerine ışık tutuyor. Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa'nın taktik dehasının büyük rol oynadığı savaşta, 122 gemiden oluşan Osmanlı Donanması, Amiral Andrea Doria komutasındaki 262 gemili Haçlı Donanması'nı ağır bir hezimete uğrattı. Bugünkü Yunanistan'ın Adriyatik Denizi'ne kıyısı bulunan illerinden (Nomos) olan Preveze zaferi ile Akdeniz'deki Türk hâkimiyeti pekişmiş oldu.


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