CHP'li İBB batağa mı gidiyor? Tevfik Göksu gerçekleri tek tek anlattı!

İBB Ak Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu Beyaz TV'de yayınlanan, Melissa Bağcı'nın sunuculuğunu yaptığı Akılda Kalsın programının konuğu oldu.



Programda CHP'li İBB'nin İSPARK'ı uğrattığı zarardan, halk ekmek usulsüzlüğüne ve İETT arızalarına kadar pek çok konuya değindi. İBB'nin batağa sürüklendiğini söyleyen Göksu, 'Yeşil alanları ve otoparkları satmaya başladılar. Çünkü batıyorlar' ifadelerini kullandıı.





