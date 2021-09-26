USD (Alış - Satış) : 8,82 - 8,84 EURO (Alış - Satış) : 10,35 - 10,37
Ana Sayfa.
Siyaset
CHP'li İBB batağa mı gidiyor? Tevfik Göksu gerçekleri tek tek anlattı!

CHP'li İBB batağa mı gidiyor? Tevfik Göksu gerçekleri tek tek anlattı!

İBB Ak Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, Beyaz TV'de yayınlanan, Melissa Bağcı'nın sunduğu Akılda Kalsın programında önemli açıklamalarda bulundu. CHP İBB'nin nasıl batağa sürüklendiğini anlattı.

Ekleme Tarihi: 26 Eylül 2021 Pazar 13:37
Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2021 Pazar 14:22
CHP'li İBB batağa mı gidiyor? Tevfik Göksu gerçekleri tek tek anlattı!
Video için tıklayın

İBB Ak Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu Beyaz TV'de yayınlanan, Melissa Bağcı'nın sunuculuğunu yaptığı Akılda Kalsın programının konuğu oldu.

Programda CHP'li İBB'nin İSPARK'ı uğrattığı zarardan, halk ekmek usulsüzlüğüne ve İETT arızalarına kadar pek çok konuya değindi. İBB'nin batağa sürüklendiğini söyleyen Göksu, 'Yeşil alanları ve otoparkları satmaya başladılar. Çünkü batıyorlar' ifadelerini kullandıı.



YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

20-26 Eylül Haftası Gökyüzü Yorumu!

Eda Doğan
Mehmet Orhan

FRANSA VE ABD'NİN TERÖR SEVİCİLİĞİ

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı