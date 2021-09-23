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Beşiktaş Altay maçı ne zaman? Beşiktaş Altay maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Beşiktaş Altay maçı ne zaman? Beşiktaş Altay maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

TFF 1. Lig’in yedinci haftasında heyecanlı karşılaşmalar ekrana gelecek. Her gün birbirinden farklı takımların sahaya çıkacağı TFF 1.Lig’de bu akşam Beşiktaş Altay karşılaşması yaşanacak. Futbolseverlerin heyecanla takip edeceği Beşiktaş Altay maçına günler kala maçın detayları araştırılmaya başladı. Peki, Beşiktaş Altay maçı ne zaman? Beşiktaş Altay maçı saat kaçta? İşte Beşiktaş Altay maçı hakkında merak edilenler…

Ekleme Tarihi: 23 Eylül 2021 Perşembe 11:03
Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2021 Perşembe 11:08
Beşiktaş Altay maçı ne zaman? Beşiktaş Altay maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

TFF 1. Lig'de yeni bir hafta daha kaldığı yerden devam ediyor. Birbirinden heyecanlı karşılaşmalar devam ederken 24 Eylül Pazar günü ise Beşiktaş Altay karşı karşıya gelecek. Peki, büyük bir heyecanla beklenen Beşiktaş Altay maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte Beşiktaş Altay maçının detayları…

Beşiktaş Altay Maçı Ne Zaman?


Heyecanla beklenen Beşiktaş Altay maçı bu akşam ekranlara gelecek. Süper Lig 7. Hafta maç fikstürünün açıklanmasının ardından taraftarlardan gelen Beşiktaş Altay maçı saat kaçta sorusu cevaplandırıldı. TFF 1. Lig'in merakla takip edilecek olan Beşiktaş Altay maçı saat 20.00’de başlayacak.



Beşiktaş Altay Maçı Hangi Kanalda?


24 Eylül Pazar günü saat 20.00’de gerçekleşmesi planlanan Beşiktaş Altay maçı beIN Sports1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Beşiktaş Altay maçı hangi kanalda yayınlanacak sorusu TFF tarafından cevaplandırıldı.

Süper Lig 7. Hafta Maçları Nelerdir?


Süper Lig’de 7. Hafta Pazar günü gerçekleştirilecek olan Beşiktaş Altay maçı ile başlayacak ve birbirinden farklı maçlar seyirciye sunulacak. 24 Eylül Pazar günü başlayacak olan 7. Hafta futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı. Peki, Süper Lig 7. Hafta maçları nelerdir?


• 24.09.2011 ALTAY –BEŞİKTAŞ20.00

• 25.09.2021 SİVASSPOR- FATİH KARAGÜMRÜK 13.30

• 25.09.2021 ANTALYASPOR- MALATYASPOR 16.00

• 25.09.2021 ADANA DEMİRSPOR A.Ş- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş 19.00

• 26.09.2021 GZT GİRESUNSPOR- YUKATEL KAYSERİSPOR 13.30

• 26.09.2021 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK –ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş

• 26.09.2021 GALATASARAY A.Ş- GÖZTEPE A.Ş. 19.00

• 27.09.2021 KASIMPAŞA A.Ş – İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

• 27.09.2021 TRABZONSPOR- AYTEMİZ ALANYASPOR

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11


Ersin, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Pjanic, Oğuzhan, Larin, Batshuayi



Süper Lig’in 7. Hafta açılışını gerçekleştirecek olan Beşiktaş Altay karşılaşması 24 Eylül 2021 tarihinde saat 20.00’de başlayacak.

Beşiktaş Altay Maçı


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