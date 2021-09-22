21 Eylül Reyting sonuçları açıklandı mı? ! 21 Eylül Salı Reyting Sonuçları

Günlük olarak yayınlanan dizi, film ve programlarının reyting sonuçları, Total, AB ve ABC olmak üzere üç farklı şekilde ölçülüyor. Türk televizyon dizi ve yarışma programlarının ekrana geldiği 21 Eylül Salı akşamı; Masumlar Apartmanı, Baht Oyunu ve Masterchef Türkiye seyircisiyle buluştu. Peki, 21 Eylül Salı günü reyting birincisi kim oldu? İşte 21 Eylül Salı günü reyting sonuçları…









21 Eylül Salı Reyting Sonuçları Açıklandı mı?



Milyonlarca Türk televizyon seyircisinin heyecanla takip ettiği '?' sorusuna yanıt geldi. Bu sabah paylaşılan verilere göreaçıklandı.1- Masumlar Apartmanı2- Müge Anlı ile Tatlı Sert3- Esra Erol’da4- Masterchef Türkiye5- Hava Durumu6- Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber7- Masumlar Apartmanı (ÖZET)8- Baht Oyunu9- ATV Ana Haber10- Güldür Güldür Show (TEKRAR)İşte