21 Eylül Reyting sonuçları açıklandı mı? ! 21 Eylül Salı Reyting Sonuçları

21 Eylül Salı gecesi Baht Oyunu, MasterChef Türkiye, Masumlar Apartmanı gibi dizi ve yarışma programları ekrana geldi. Yayınların bitmesinin ardından Total, 20+ABC1 ve AB olarak ölçülen reyting sonuçlarına bakılarak dün gecenin reyting birincileri açıklandı. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? 21 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 21 Eylül Salı reyting sonuçları…
Günlük olarak yayınlanan dizi, film ve programlarının reyting sonuçları, Total, AB ve ABC olmak üzere üç farklı şekilde ölçülüyor. Türk televizyon dizi ve yarışma programlarının ekrana geldiği 21 Eylül Salı akşamı; Masumlar Apartmanı, Baht Oyunu ve Masterchef Türkiye seyircisiyle buluştu. Peki, 21 Eylül Salı günü reyting birincisi kim oldu? İşte 21 Eylül Salı günü reyting sonuçları…