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21 Eylül Reyting sonuçları açıklandı mı? ! 21 Eylül Salı Reyting Sonuçları

21 Eylül Reyting sonuçları açıklandı mı? ! 21 Eylül Salı Reyting Sonuçları

21 Eylül Salı gecesi Baht Oyunu, MasterChef Türkiye, Masumlar Apartmanı gibi dizi ve yarışma programları ekrana geldi. Yayınların bitmesinin ardından Total, 20+ABC1 ve AB olarak ölçülen reyting sonuçlarına bakılarak dün gecenin reyting birincileri açıklandı. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? 21 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 21 Eylül Salı reyting sonuçları…

Ekleme Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 09:20
Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 09:24
21 Eylül Reyting sonuçları açıklandı mı? ! 21 Eylül Salı Reyting Sonuçları

Günlük olarak yayınlanan dizi, film ve programlarının reyting sonuçları, Total, AB ve ABC olmak üzere üç farklı şekilde ölçülüyor. Türk televizyon dizi ve yarışma programlarının ekrana geldiği 21 Eylül Salı akşamı; Masumlar Apartmanı, Baht Oyunu ve Masterchef Türkiye seyircisiyle buluştu. Peki, 21 Eylül Salı günü reyting birincisi kim oldu? İşte 21 Eylül Salı günü reyting sonuçları



21 Eylül Salı Reyting Sonuçları Açıklandı mı?


Milyonlarca Türk televizyon seyircisinin heyecanla takip ettiği ' 21 Eylül Salı reyting sonuçları açıklandı mı?' sorusuna yanıt geldi. Bu sabah paylaşılan verilere göre 21 Eylül Salı reyting sonuçları açıklandı.

1- Masumlar Apartmanı

2- Müge Anlı ile Tatlı Sert

3- Esra Erol’da

4- Masterchef Türkiye

5- Hava Durumu

6- Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

7- Masumlar Apartmanı (ÖZET)

8- Baht Oyunu

9- ATV Ana Haber

10- Güldür Güldür Show (TEKRAR)

İşte 21 Eylül Salı reyting sonuçları!

21 Eylül Reyting Sonuçları


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