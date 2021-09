Saç Dökülmesi Neden Olur? Saç Dökülmesine Ne İyi Gelir?

Saç dökülmesi; hormonal, çevresel ve kimyasal maddelerin kullanımına bağlı olarak ortaya çıkabilir. Ancak farklı sebeplerden dolayı meydana gelen saç dökülmesinin ortadan kaldırılması için dökülme nedeninin bilinmesi son derece önemlidir. Bu durumda alanında uzman doktorlar normal dökülme ile aşırı dökülmeye dikkat çekiyor. Peki, saç dökülmesine ne iyi gelir? İşte saç dökülmesine iyi gelen yöntemler.





?' sorusu her geçen gün daha fazla kişi tarafından araştırılıyor. Temelde tek bir sebebe bağlı olmayan saç dökülmesi alanında uzman doktorların açıklamalarına göre pek çok sebepten kaynaklanabilmektedir. Alanında uzman kişilerin açıklamalarına göreSaç dökülmesinin nedenleri kadınlarda ve erkeklerde farklılık gösterir. Kadınlarda meydana gelen saç dökülmesi aşırı stres, hormonal bozukluklar, ergenlik dönemi, uzun sureli aç kalma ve diyet programlarıyla birlikte ortaya çıkar. Erkeklerde saç dökülmesi ise genellikle genetik faktörlerden kaynaklanmaktadır. Hormonlara bağlı olarak ortaya çıkan saç dökülmesi ilerleyen yaşlarda erkek tipi dökülmeye dönüşerek tamamen kelliğe dönüşür.İnsanlardaki iç hastalıklar ve deri problemleri saç dökülmesinin en yaygın sebeplerindendir. Sedef hastalığı, akne, liken hastalığı, egzama, saç derisinin aşırı yağlanması ve mantar hastalıkları gibi deri problemleri kadın erkek fark etmeksizin herkeste saç dökülmesine neden olur. Bu tip dökülmelerin önüne geçmek için altta yatan deri problemini ortadan kaldırılması gerekmektedir.Beslenme, vücudun her bölümünün sağlıklı bir şekilde işlemesi adına oldukça önemlidir. Nasıl ki yanlış beslenme iç organları dahi etkiliyorsa saçların dökülmesine de sebep olabilir. Gerekli besin değerinin alınamaması, uzun süreli açlık, tek tip beslenme saçı etkileyerek dökülmesine neden olur. Bu tip dökülmeleri durdurmak için düzgün beslenmek gerekmektedir.Düzgün beslenen bir insanda herhangi bir sağlık problemi de yoksa saç dökülmesi vitaminsizlikten kaynaklanmaktadır. Saç için önemli olan vitamin ve minerallerin kanda eksik miktarda bulunması saç dökülmesine sebep olur. Özellikle B12, D vitamini, folik asit, biotin ve demir kanda eksik miktardaysa saç beslenemez ve zaman içerisinde daha fazla dökülmeye başlar. Bu gibi durumlarda vitamin takviyesi gerçekleştirilerek saç dökülmesi durdurulmalıdır.Özellikle kadınlarda; hormonal problemler, adet düzensizliği, tüylenme seviyesinde artış, aşırı sivilcelenme, hızlı kilo alımı gibi problemlerin yanı sıra saç dökülmesi de meydana geliyorsa bu dökülmenin hormon kaynaklı olduğu söylenebilir. Kan tahlili ve hormon tedavisi ile bu tip dökülmelerin önüne geçmek mümkündür.Tiroit bezi hastalığı başta olmak üzere bazı iç hastalıklar kadın erkek fark etmeksizin yüksek oranda saç dökülmesine neden olur. Bu hastalıkların tedavi edilmesi için kullanılan zayıflama hapları, hormon ilaçları, doğum kontrol haplarının da saç dökülmesi yaptığı söylenebilir. Bu gibi durumlarda alanında uzman doktorlardan yardım alınarak tedavi gerçekleştirilmelidir.Aşırı stres ve depresyon her bireyi olumsuz etkiler. Kişinin rahatsız ve baskı altında hissetmesi ilk aşamada olumsuz durumlar doğurmasa da zaman içerisinde saç dökülmesi, aşırı kilo alımı, kilo kaybı, anksiyete, psikoz gibi hastalıklara sebep olabilir.genellikle ‘saç kıran' adıyla bilinmektedir. Tıbbi olarak ‘Alopesi Areata' sebebiyle oluşan hem kız hem de erkek çocuklarında görülen bu hastalık, bireylerin tüm ergenlik sürecinde devam edebilir. Dairesel dökülmeler olarak başlayan saç kıran tedavi edilmediği durumlarda ise tüm saçın ve bazı durumlarda kirpiklerin dökülmesine sebep olabilir.Çocuklarda saç dökülmesi görülmesi durumunda ‘?' sorusunun cevabını arayan ebeveynler genellikle saç kıran ile karşılaşmaktadır. Bu gibi durumlarsa zaman kaybetmeden doktor kontrolüne gitmek, saçı çok sıkı bağlamamak ve sık sık taramamak son derece önemlidir.