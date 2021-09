Saffat Suresinin Anlamı Nedir? Saffat Suresinin Faziletleri Nelerdir? (Diyanet Meali)

Mekke döneminde inen Saffat Suresi, 182 ayetten oluşmaktadır. Sure içerisinde başlıca, münafıkların ahirette göreceği muamele, müminlerin alacağı mükafatlar, peygamber kıssaları ve İslam’a karşı çıkanların göreceği zulüm konu edilmiştir. Ahirette yaşanacak olanların kaçınılmaz olduğunu işaret eden Saffat suresi, İslam alemine büyük bir mesaj vermektedir. Peki, İslam alemine uyarı niteliği taşıyan Saffat suresinin faziletleri nelerdir?









Saffat Suresi Türkçe Okunuşu



Saffat Suresi Anlamı



Saffat Suresinin Konusu Nedir?



Saffat Suresi Tefsiri



Saffat Suresinin Faziletleri Nelerdir?



1.Vessaffati saffa2.Fezzacirati zecra3.Fettaliyati zikra4.İnne ilaheküm le vahıd5.Rabbüs semavati vel erdı ve ma beynehüma ve rabbül meşarık6.İnna zeyyennes semaed dünya bi zınetinil kevakib7.Ve hıfzam min külli şeytanim marid8.La yessemmeune ilel meleil a'la ve yukzefune min külli canib9.Dühurav ve lehüm azabüv vasıb10.İlla men hatfel hatfete fe etbeahu şihabün sakıb11.Festeftihim ehüm eşddü halkan em men halakna inna halaknahüm min tıynil lazib12.Bel acibte ve yesharun13.Ve iza zükkiru la yezkürun14.Ve iza raev ayetey yesteshırun15.Ve kalu in haza illa sıhrum mübın16.E iza mitna ve künna türabev ve ızamen e inna le meb'usun17.E ve abaünel evvelun18.Kul neam ve entüm dahırun19.Fe innema hiye zecratüv vahıdetün fe izahüm yenzurun20.Ve kalu ya veylena haza yevmüd dın21.Haza yevmül faslillezı küntüm bihı tükezzibun22.Uhşürullezıne zalemu ve ezvacehüm ve ma kanu ya'büdun23.Min dunillahi fehduhüm ila sıratıl cehıym24.Ve kıfuhüm innehüm mes'ulun25.Me leküm la tenasarun26.Bel hümül yevme müsteslimun27.Ve akbele ba'duhüm ala ba'dıy yetesaelun28.Kalu inneküm küntüm te'tunena anil yemın29.Kalu bel lem tekunu mü'minın30.Ve ma kane lena aleyküm min sultan bel küntüm kavmen tağıyn31.Fe hakka aleyna kavlü rabbina inna le zaikun32.Fe ağveynaküm inna künna ğavın33.Fe innehüm yevmeizin fil azabi müşterikun34.İnna kezalike nef'alü bil mücrimın35.İnnehüm kanu iza kıyle lehüm la ilahe illellahü yestekbirun36.Ve yekulune e inna letariku alihetina li şaırim mecnun37.Bel cae bil hakkı ve saddekal murselın38.İnneküm lezaikul azabil elım39.Ve ma tüczevne illa ma küntüm ta'melun40.İlla ıbadellahil muhlesıyn41.Ülaike lehüm rizkum ma'lum42.Fevakih ve hüm mükramun43.Fı cennatin neıym44.Ala sürurim mütekabilın45.Yütafü alyhim bi ke'sim mim meıyn46.Beydae lezzetil lişşaribın47.La fıha ğavlüv ve la hüm anha yünzefun48.Ve ındehüm kasıratüt tarfi ıyn49.Ke ennehünne beydum meknun50.Fe akbele ba'duhüm ala ba'dıy yetesaelun51.Kle kailüm minhüm innı kane lı karın52.Yekulü e inneke le minel müsaddikıyn53.E iza mitna ve künna türabev ve ızamen e inna le medınun54.Kale hel entüm müttaliun55.Fattalea fe raahü fı sevail cehıym56.Kale tellahi in kidte le türdın57.Ve lev la nı'metü rabbı leküntü minel muhdarın58.E fe ma nahnü bi meyyitın59.İlla mevtetenel ula ve ma nahnü bi müazzebın60.İnne haza le hüvel fevzül azıym61.Li misli haza felya'melil amilun62.E zalike hayrun nüzülen em şeceratüzç zekkum63.İnna cealnaha fitnetel liz zalimın64.İnneha şeceratün tahrucü fı aslil cehıym65.Tal'uha ke ennehu ruusüş şeyatıyn66.Fe innehüm le akilune minha fe maliune minhel butün67.Sümme inne lehüm aleyha le şevbem min hamum68.Şümme inne merciahüm le ilel cehıym69.İnnehüm elfev abaehüm dallın70.Fe hüm ala asarihim yühraun71.Ve le kad dalhle kablehüm ekserul evvelın72.Ve le kad erselna fıhim münzirın73.Fenzur keyfe kane akıbetül münzerın74.İlla ıbadellahil muhlesıyn75.Ve le kad nadana nuhun fe le nı'mel müccıbun76.Ve necceynahü ve ehlehu minel kerbil azıym77.Ve cealna zürriyyetehu hümül bakıyn78.Ve terakna aleyhi fil ahırın79.Selamün ala nuhın fil alemın80.İnna kezalike neczil muhsinın81.İnnehu min ıbadinel mü'minın82.Sümme ağraknel aharın83.Ve inne min şıatihı le ibrahım84.İz cae rabbehu bi kalbin selım85.İz kale li ebıhi ve kavmihı maza ta'büdun86.E ifken aliheten dunellahi türıdun87.Fe ma zannüküm bi rabbil alemın88.Fe nezara nazraten fin nücum89.Fe kale innı sekıym90.Fe tevellev anhü müdbirın91.Ferağa ila alihetihim fe kale e ela te'külun92.Ma leküm la tentıkun93.Ferağa aleyhim darbem bil yemın94.Fe akbelu ileyhi yeziffun95.Kale e ta'büdune ma tenhıtun96.Vallahü halekkkaküm ve ma ta'melun97.Kalübnu lehu bünyanen fe elkuhü fil cehıym98.Fe eradü bihı keyden fe cealnahümül esfelın99.Ve kale innı zahibün ila rabbı seyehdın100.Rabbi heb lı mines salihıyn101.Fe beşşernahü bi ğulamin halım102.Felemma beleğa meahüs sa'ye kale ya büneyye innı era fil menami ennı ezbehuke fenzur maza tera kale ya ebetif'al ma tü'meru setecidünı in şaellahü mines sabirın103.Felemma eslema ve tellehu lil cebın104.Ve nadeynahü ey ya ibrahım105.Kad saddakter rü'ya inna kezalike neczil muhsinın106.İnne haza le hüvel belaül mübın107.Ve fedeynahü bi zibhın azıym108.Ve terakna aleyhi fil ahırın109.Selamün ala ibrahım110.Kezalike neczil muhsinın111.İnnehu min ıbadinel mü'minın112.Ve beşşernahü bi ishaka nebiyyem mines salihıyn113.Ve barakna aleyhi ve ala ishak ve min zürriyyetihima muhsinüv ve zalimül li nefsihı mübın114.Ve le kad menenna ala musa ve haun115.Ve necceynahüma va kavmehüma minel kerbil azıym116.Ve nasarnahüm fe kanu hümül ğalibın117.Ve ateynahümel kitabel müstebın118.Ve hedeynahümes sıratal müstekıym119.Ve terakna aleyhima fil ahırın120.Selamün ala musa ve harun121.İnna kezalik enczil muhsinın122.İnnehüma min ıbadinel mü'minın123.Ve inne ilyase le minel murselın124.İz kale li kavmihı ela tettekun125.E ted'une ba'lev ve tezerune ahsenel halikıyn126.Allahe rabbeküm ve rabbe abaikümül evvelın127.Fe kezzebuhü fe innehüm le muhdarun128.İlla ıbadellahil muhlesıyn129.Ve terakna aleyhi fil ahırın130.Selamün ala ilyasın131.İnna kezalike neczil muhsinın132.İnnehu min ıbadinel mü'minın133.Ve inne lutal le minel mürselın134.İz necceynahü ve ehlehu ecmeıyn135.İlla acuzen fil ğabirın136.Sümme demmernel aharın137.Ve inneküm le temürrune aleyhim musbihıyn138.Ve bil leyl e fe la ta'kılun139.Ve inne yunüse le minel murselın140.İz ebeka ilel fülkil meşhun141.Fe saheme fe kane minel müdhadıyn142.Feltekamehül hutü ve hüve mülım143.Fe lev la ennehu kane minel müsebbihıyn144.Le lebise fı batnihı ila yevmi yüb'asun145.Fe nebeznahü bil arai ve hüve sekıym146.Ve embenta aleyhi şeceratem miy yaktıyn147.Ve erselnahü ila mieti elfin ev yezıdün148.Fe amenu fe metta'nahüm ila hıyn149.Festeftihim e li rabbikel benatü ve lehümül benun150.Em halaknel melaiket inasev ve hüm şahidun151.E la innehüm min ifkihim le yekulun152.Veledellahü ve innehüm le kazibun153.Astafel benati alel benın154.Ma leküm keyfe tahkümun155.E fe la tezekkerun156.Em leküm sültanüm mübın157.Fe'tu bi kitabiküm in küntüm sadikıyn158.Ve cealu beynehu ve beynel cinneti neseba ve le kad alimetil cinnetü innehüm le muhdarun159.Sübhanellahi amma yesıun160.İlla ıbadellahil muhlesıyn161.Fe inneküm ve ma ta'büdun162.Ma entüm aleyhi bi fatinın163.İlla men hüve salil cehıym164.Ve ma minna illa lehü mekamüm ma'lum165.Ve inna le nahnüs saffun166.Ve inna le nahnül müsebbihün167.Ve in kanu le yekulun168.Lev enne ındena zikram minel evvelin169.Lekünna ıbadellahil muhlesıyn170.Fe keferu bih fe sevfe ya'lemun171.Ve le kad sebekat kelimetüna li ıbadinel murselın172.İnnehüm le hümül mensurun173.Ve inne cündena lehümül ğalibun174.Fe tevelle anhüm hatta hıyn175.Ve ebsırhüm fe sevfe yübsırun176.E fe biazabina yesta'cilun177.Fe iza nezele bi sahatihim fe sae sabahul münzerın178.Ve tevelle anhüm hatta hıyn179.Ve ebsır fe sevfe yübsırun180.Sübhane rabbike rabbil ızzeti amma yesfun181.Ve selamün alel murselın182.Vel hamdü lillahi rabbil alemın1, 2, 3, 4.Saf bağlayıp duranlara, haykırarak sevk edenlere ve zikri (Allah'ın kelâmını) okuyanlara andolsun ki, sizin ilahınız gerçekten bir tek ilahtır.5.O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Doğuların da (Batıların da) Rabbidir.6.Biz en yakın göğü zinetlerle, yıldızlarla donattık.7.Onu itaatten çıkan her şeytandan koruduk.8, 9.Onlar, yüce topluluğu (ileri gelen melekler topluluğunu) dinleyemezler. Kovulmaları için her taraftan taşa tutulurlar. Onlar için sürekli bir azap da vardır.10.Ancak onlardan söz kapan olur. Onu da delip geçen bir alev izler (ve yok eder).11.(Ey Muhammed!) Şimdi sen onlara sor: "Kendilerini yaratmak mı daha zor, yoksa yarattığımız diğer şeyleri yaratmak mı? Şüphesiz biz onları yapışkan bir çamurdan yarattık.12.Hayır, sen (onların haline) şaştın onlar ise alay ediyorlar.13.Kendilerine öğüt verildiği zaman öğüt almıyorlar.14.Bir mucize gördükleri zaman onu alaya alıyorlar.15.(Dediler ki:) "Bu bir büyüden başka bir şey değildir."16."Gerçekten biz, ölüp bir toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra mı, biz mi tekrar diriltileceğiz?"17."Önceden gelip geçmiş atalarımız da mı?"18.De ki: "Evet, hem de siz aşağılanmış kimseler olarak (diriltileceksiniz)."19.O ancak şiddetli bir sesten ibarettir. Bir de bakarsın ki onlar (diriltilmiş hazır) beklemektedirler.20.Şöyle diyecekler: "Vay başımıza gelene! Bu beklenen ceza günüdür."21.Onlara, "İşte bu, yalanlamakta olduğunuz hüküm ve ayırım günüdür" denilir.22, 23, 24.Allah meleklere şöyle emreder: "Zulmedenleri, eşlerini ve Allah'ı bırakıp da tapmakta olduklarını toplayın, onları cehennemin yoluna koyun ve onları tutuklayın. Çünkü onlar sorguya çekileceklerdir.25.Onlara, "Ne diye yardımlaşmıyorsunuz?" denir.26.Hayır, onlar bugün teslim olmuş kimselerdir.27.Birbirlerine yönelip sorarlar (çekişirler).28.Şöyle derler: "Siz bize sağdan gelirdiniz. Bize haktan yana görünürdünüz."29.Diğerleri de onlara şöyle derler: "Hayır, siz zaten mü'min kimseler değildiniz."30."Bizim, sizin üzerinizde hiçbir hakimiyetimiz yoktu. Hatta siz azgın bir kavimdiniz."31."Artık Rabbimizin sözü (azap) bizim hakkımızda gerçekleşti. Biz onu mutlaka tadacağız."32."Evet, biz sizi saptırdık. Çünkü biz de sapkın kimselerdik."33.Artık onlar o gün azapta ortaktırlar34.İşte biz suçlulara böyle yaparız.35.Çünkü onlar, kendilerine, "Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur" denildiği zaman inanmayıp büyüklük taslıyorlardı.36."Biz, deli bir şair için ilahlarımızı mı terk edeceğiz?" diyorlardı.37.Hayır, öyle değil. O, hakkı getirmiş, (önceki) peygamberleri de tasdik etmiştir.38.Şüphesiz siz mutlaka elem dolu azabı tadacaksınız.39.Siz ancak işlediklerinizin karşılığı ile cezalandırılırsınız.40.Ancak Allah'ın halis kulları başka.41, 42.İşte onlar için belli bir rızık, meyveler vardır. Onlar ikram gören kimselerdir.43.Onlar Naim cennetlerindedirler.44.Koltuklar üzerinde karşılıklı olarak otururlar.45, 46.Onların etrafında cennet pınarından doldurulmuş, berrak ve içenlere lezzet veren kadehler dolaştırılır.47.Onda baş döndürme özelliği yoktur. Onlar, onu içmekle sarhoş da olmazlar.48.Yanlarında bakışlarını yalnızca kendilerine çevirmiş iri gözlü eşler vardır.49.Sanki onlar (beyazlıklarıyla), saklanmış (gün yüzü görmemiş) yumurtalardır.50.Derken birbirlerine yönelip sorarlar.51.İçlerinden biri der ki: "Benim bir arkadaşım vardı."52."Sen de tekrar dirilmeyi tasdik edenlerden misin?" derdi.53."Gerçekten biz, ölüp bir toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra mı, biz mi hesaba çekileceğiz?"54.Konuşan o kimse yanındakilere, "Bakar mısınız, hali ne oldu?" der.55.Kendisi de bakar ve onu cehennemin ortasında görür.56.Ona şöyle der: "Allah'a andolsun, neredeyse beni de helak edecektin."57."Rabbimin nimeti olmasaydı, mutlaka ben de cehenneme konulanlardan olmuştum."58, 59."Nasıl, ilk ölümümüzden başka ölmeyecek miymişiz? Bize azap edilmeyecek miymiş?"60.Şüphesiz bu (cennetteki nimetlere ulaşmak) büyük bir başarıdır.61.Çalışanlar böylesi için çalışsınlar!62.Ziyafet olarak bu mu daha hayırlı, yoksa zakkum ağacı mı?63.Şüphesiz biz onu zalimler için bir imtihan aracı kıldık.64.O, cehennemin dibinde biten bir ağaçtır.65.Onun meyveleri sanki şeytanların kafalarıdır.66.Cehennemlikler ondan yiyecekler ve onunla karınlarını dolduracaklardır.67.Sonra onlar için bunun üstüne kaynar sudan karışık bir içecek vardır.68.Sonra onların dönüşleri mutlaka cehennemedir.69.Çünkü onlar babalarını sapık kimseler olarak buldular.70.Kendileri de onların izinden koşa koşa gitmektedirler.71.Andolsun, onlardan önce, evvelkilerin çoğu da sapmıştı.72.Andolsun, biz onlara da uyarıcılar göndermiştik.73.Bak, uyarılanların sonu nasıl oldu!74.Ancak Allah'ın ihlâslı kulları başka.75.Andolsun, Nûh bize dua edip seslenmişti. Biz ne güzel cevap vereniz!76.Onu ve ailesini o büyük sıkıntıdan kurtardık.77.Onun neslini yeryüzünde kalanlar kıldık.78.Sonradan gelenler arasında ona güzel bir ad bıraktık.79.Âlemler içinde Nûh'a selam olsun!80.İşte biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız.81.Çünkü o, bizim mü'min kullarımızdandı.82.Sonra biz, diğerlerini suda boğduk.83.Şüphesiz İbrahim de onun taraftarlarından idi.84.Hani o, Rabbine temiz bir kalple gelmişti85.Hani babasına ve kavmine şöyle demişti: "Siz neye tapıyorsunuz?"86."Allah'ı bırakıp da bir takım uydurma ilahlar mı istiyorsunuz?"87."O halde Âlemlerin Rabbi hakkında görüşünüz nedir?"88, 89.İbrahim yıldızlara baktı ve "Ben hastayım" dedi.90.Bunun üzerine arkalarını dönüp ondan uzaklaştılar.91.İbrahim onların putlarının tarafına gizlice gitti ve şöyle dedi: "Yemez misiniz?"92."Ne diye konuşmuyorsunuz?"93.Derken üzerlerine yürüyüp onlara güçlü bir darbe indirdi.94.Kavmi (telaş içinde) koşarak ona doğru geldi.95.İbrahim şöyle dedi: "Yonttuğunuz putlara mı tapıyorsunuz?"96."Oysa Allah sizi de, yaptığınız şeyleri de yaratmıştır."97.Kavmi, "Onun için bir bina yapın, (içinde ateş yakın) ve onu ateşe atın" dedi.98.Böylece ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de onları en alçak kimseler kıldık.99.İbrahim şöyle dedi: "Ben Rabbime (onun emrettiği yere) gideceğim. O bana yol gösterecektir."100."Ey Rabbim! Bana salihlerden olacak bir çocuk bağışla."101.Biz de ona uysal bir oğul müjdeledik.102.Çocuk kendisiyle birlikte koşup yürüyecek yaşa gelince İbrahim ona, "Yavrum, ben rüyamda seni boğazladığımı gördüm. Düşün bakalım, ne dersin?" dedi. O da, "Babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşaallah beni sabredenlerden bulacaksın" dedi.103, 104.Nihayet her ikisi de (Allah'ın emrine) boyun eğip, İbrahim de onu (boğazlamak için) yüz üstü yere yatırınca ona, şöyle seslendik: "Ey İbrahim!"105."Gördüğün rüyanın hükmünü yerine getirdin. Şüphesiz biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız."106."Şüphesiz bu apaçık bir imtihandır."107.Biz, (İbrahim'e) büyük bir kurbanlık vererek onu (İsmail'i) kurtardık.108.Sonradan gelenler arasında ona güzel bir ad bıraktık.109.İbrahim'e selam olsun.110.İyilik yapanları işte böyle mükafatlandırırız.111.Çünkü o mü'min kullarımızdandı.112.Biz onu salihlerden bir peygamber olarak İshak ile de müjdeledik.113.Onu da İshak'ı da uğurlu kıldık. Her ikisinin nesillerinden iyilik yapanlar da vardı, kendine apaçık zulmedenler de.114.Andolsun, biz Mûsâ'ya ve Hârûn'a da lütufta bulunduk.115.Onları ve kavimlerini o büyük sıkıntıdan kurtardık.116.Onlara yardım ettik de onlar galip gelenler oldular.117.Biz onlara (hükümlerimizi) açıklayan Kitab'ı (Tevrat'ı) verdik.118.Onları doğru yola ilettik.119.Sonradan gelenler arasında onlara güzel birer ad bıraktık.120.Mûsâ'ya ve Hârûn'a selam olsun.121.Şüphesiz biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız.122.Çünkü onlar mü'min kullarımızdan idiler.123.Şüphesiz İlyas da peygamberlerden idi.124.Hani kavmine şöyle demişti: "Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?"125, 126."Yaratıcıların en güzelini, sizin ve geçmiş atalarınızın Rabbi olan Allah'ı bırakarak "Ba'l'e mi tapıyorsunuz?"127.Onu yalanladılar. Bu sebeple onlar (cehenneme) götürüleceklerdir.128.Ancak Allah'ın ihlâslı kulları başka.129.Sonradan gelenler içerisinde ona güzel bir ad bıraktık.130.İlyas'a selam olsun131.Şüphesiz biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız132.Çünkü o bizim mü'min kullarımızdandı.133.Şüphesiz Lût da peygamberlerdendi.134, 135.Hani biz onu ve geride kalanlar arasındaki yaşlı bir kadın (kâfir olan eşi) dışında bütün ailesini kurtarmıştık.136.Sonra da diğerlerini yok ettik.137, 138.Şüphesiz sizler (yolculuklarınız sırasında) sabah akşam onların (harap olmuş) yurtlarına uğrayıp duruyorsunuz. Hâlâ düşünmeyecek misiniz?139.Şüphesiz Yûnus da peygamberlerdendi.140.Hani o kaçıp yüklü gemiye binmişti.141.Gemidekilerle kur'a çekmiş ve kaybedenlerden olmuştu.142.Böylece, Yûnus kendini kınayıp dururken balık onu yuttu.143, 144.Eğer o, Allah'ı tespih edip yüceltenlerden olmasaydı, mutlaka insanların diriltileceği güne kadar balığın karnında kalırdı.145.Derken biz onu hasta bir halde sahile attık.146.Üzerine geniş yapraklı bir ağaç bitirdik.147.Biz onu yüz bin, yahut daha fazla insana peygamber olarak gönderdik.148.Nihayet onlar iman ettiler. Biz de onları bir süreye kadar geçindirdik.149.Ey Muhammed! Onlara sor: Kız çocukları Rabbinin de, erkek çocukları onların mı?150.Yoksa biz melekleri dişi olarak yaratmışız da onlar şahid mi bulunuyorlarmış?151, 152.İyi bilin ki onlar kendi uydurmaları olarak, "Allah çocuk sahibi oldu" diyorlar. Onlar elbette yalan söylüyorlar.153.Yoksa Allah kızları erkeklere tercih mi etti?154.Neyiniz var? Nasıl hüküm veriyorsunuz!155.Hiç düşünmüyor musunuz?156.Yoksa sizin apaçık bir deliliniz mi var?157.Eğer doğru söyleyen kimseler iseniz getirin (bu delili içeren) kitabınızı!158.Allah ile cinler arasında da nesep bağı kurdular. Oysa cinler de kendilerinin Allah'ın huzuruna getirileceklerini bilirler.159.Allah onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir.160.Ancak Allah'ın ihlâslı kulları bunlar gibi değildir.161, 162, 163.(Ey müşrikler!) Ne siz ve ne de taptıklarınız cehenneme gireceklerden başkasını kandırıp Allah'ın yolundan saptırabilirsiniz.164.(Melekler derler ki:) "Bizim her birimizin bilinen bir makamı vardır."165."Şüphesiz biz (orada) saf duranlarız."166."Şüphesiz biz (Allah'ı) tespih edip yüceltenleriz."167, 168, 169.Müşrikler) şunu da söylüyorlardı: "Eğer yanımızda öncekilere verilen kitaplardan bir kitap olsaydı, elbette biz ihlâslı kullar olurduk."170.Fakat (kitap gelince) onu inkar ettiler. Yakında (sonlarının ne olacağını) bilecekler.171.Andolsun, peygamber olarak gönderilen kullarımız hakkında şu sözümüz geçmişti172."Onlara mutlaka yardım edilecektir."173."Şüphesiz ordularımız galip gelecektir."174.O halde bir süreye kadar onlardan yüz çevir175.Gözetle onları, yakında onlar da görecekler.176.Yoksa onlar azabımızı acele mi istiyorlar?177.Fakat azabımız onların yurtlarına indiğinde o uyarılmış olanların sabahı ne kötü olur!178.Ey Muhammed! Bir süreye kadar onlardan yüz çevir.179.(Bekle ve) gör. Onlar da yakında görecekler.180.Senin Rabbin; kudret ve şeref sahibi olan Rab, onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir.181.Peygamberlere selam olsun.182.Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Peki,Saffat suresinde; Allah’ın birliğinden, ölümden sonraki hayattan, inkar edenlerin karşılaşacağı gazaptan ve yaratıcının kullarına karşı vereceği mükafatlardan bahsedilmektedir. Bunun yanı sıra Saffat suresinin içerisinde Nûh, İbrahim, İsmail, İlyas, Yunus ve Musa peygamberlerin hayat hikayeleri anlatılmıştır.İlk üç âyette hangi varlık topluluğundan bahsedildiği ve bunlara yüklenen işlevlerle ilgili ifadelerin ne anlama geldiği konusunda farklı görüşler ileri sürülmüştür. Bu ifadelerle ya melek veya insan topluluklarının kastedilmiş olabileceğini belirten Râzî’nin açıklamalarından da (XXVI, 114-117) yararlanarak bu husustaki görüşleri şöyle özetleyebiliriz:İlk üç âyette hangi varlık topluluğundan bahsedildiği ve bunlara yüklenen işlevlerle ilgili ifadelerin ne anlama geldiği konusunda farklı görüşler ileri sürülmüştür. Bu ifadelerle ya melek veya insan topluluklarının kastedilmiş olabileceğini belirten Râzî’nin açıklamalarından da (XXVI, 114-117) yararlanarak bu husustaki görüşleri şöyle özetleyebiliriz:a) Yaygın yorum, burada meleklerden söz edildiği yönündedir. Şevkânî’ye göre “sıra sıra dizilmiş olanlar”la dünyada insanların (iba-det için) saf tutmaları gibi semada saf tutan melekler kastedilmiştir. İbnMes‘ûd, İbn Abbas, İkrime, Saîd b. Cübeyr, Mücâhid ve Katâde bu görüştedirler (IV, 442). İbn Âşûr da, Arap putperestlerinde putların emrinde melekler bulunduğu şeklinde bir inancın yer almadığını, meleklerin kendi buyruğu altında görev yaptığı tek gerçek Tanrı’nın Allah olduğunu, dolayısıyla aşkın âlemin en değerli yaratıkları olan melekler üzerine yemin edilmekle sûrenin temel amacı olan ve 4. âyette altı çizilen Allah’ın birliği inancına dikkat çekildiğini söyler (XXIII, 82). Buna göre bu âyetlerde dolaylı olarak putperestlere hitaben şöyle denilmektedir: “Allah’ın huzurunda sıra sıra dizilip ibadetle meşgul olan, buyruğunun yerine getirilmesine hizmet eden ve zikir okuyan melekler bulunmaktadır. Tanrı yerine koyup taptığınız putların böyle hizmetçileri bulunmadığını siz de kabul ettiğinize göre onları Allah’a nasıl ortak koşabilirsiniz!”Meleklerin sıra sıra dizilmesi, çoğunlukla saf tutarak ibadet etmelerişeklinde yorumlanmıştır. Ancak bunun mecazi bir ifade olup meleklerin Allah katındaki farklı derecelerine işaret ettiği de belirtilmektedir (Râzî, XXVI, 114).“Engellemeye çalışanlar” diye çevirdiğimiz 2. âyet, meleklerin gök cisimlerini, en küçük bir sapmaya izin vermeksizin ilâhî buyruk ve yasalara itaat ettirmeleri, sevk ve idare etmeleri veya bütün kozmik ve dünyevî varlıkların ilâhî hüküm ve kanunlara boyun eğmelerini sağlamaları (İbn Atıyye, IV, 465) şeklinde açıklanır. Bunlar, ilk âyetteki meleklerden ayrı, özellikle bu işle görevlendirilmiş ayrı bir melekler topluluğu da olabilir (Taberî, XXIII, 34).“Anmak için okuyanlar”la da meleklerin Kur’an’ı, ilâhî kitapları (Zemahşerî, III, 295) veya ilâhî kitaplar da dahil olmak üzere Allah’ı zikir mahiyetindeki sözleri (Şevkânî, IV, 442) okumaları kastedilmiştir.b) Bu âyetlerde bazı insan topluluklarından söz edilmiş olması da mümkündür. Bunlar, Râzî’nin ifadesiyle “Kendilerini Allah’a ibadete adamış olan ve bu özellikleriyle âdeta yer yüzünün melekleri sayılmaya değer bulunan yüce ve tertemiz beşerî ruhlar olabilir. Bu insanlar, Allah’ın huzurunda saf tutup namaz kıldıkları, “Eûzü billâhi mine’ş-şeytâni’r-racîm” diyerek şeytanın kalplerine zararlı dürtüler vermesini önledikleri ve namazda okudukları âyetlerle Allah’ı zikrettikleri için burada belirtilen niteliklerle Allah tarafından takdir edilmişlerdir. Ayrıca burada, insanları Allah’ın dinine davet eden, dinî ve ahlâkî bakımdan sakıncalı davranışlardan alıkoyan, Allah’ın hükümlerini yaşayan ve yaşatan âlimler topluluğu veya düşmana karşı saf tutup savaşan, harp meydanlarında yiğitçe haykırarak düşmanlarının kalplerine korku salan, Kur’an okuyup tekbir getirerek düşman üzerine saldıran mümin savaşçılar kastedilmiş olabilir.c) Burada Kur’an âyetlerinin bazı özellikleri de kastedilmiş olabilir. Buna göre ilk âyette Kur’an’ın konularının zenginliğine, tertip ve düzenine, âyetler arasındaki uyuma; 2. âyette insanların kötü fiilleri işlemelerini yasaklayan, 3. âyette de iyi işler yapmalarını emreden âyetlere işaret edilmiştir (Zemahşerî, III, 295; Râzî, XXVI, 116). Muhammed Esed, Kur’an âyetlerini aklîleştirme yönündeki temel eğiliminin bir sonucu olarak, Râzî’ye nisbet ettiği, aslında diğer tefsirlerde de geçen (meselâ bk. Taberî, XXIII, 33-34; İbn Atıyye, IV, 465) bu şıktaki görüşü tercih ederse de bu yaklaşımın “melekler” anlamını vermekten kaçınma saikine dayandığı anlaşılmaktadır. Oysa Kur’an’ın başka yerlerinde de gerek meleklerin gerekse ay, güneş gibi kozmik varlıkların Allah’ı tesbih ettikleri, buyruğuna göre hareket ettikleri yönünde sarih ifadeli birçok âyet bulunmaktadır.Bize göre bu âyetleri belli bir varlık türüne veya bir tür içindeki belli bir gruba hasretmek yerine, –ifadelerinin mutlaklığını da dikkate alarak– ilâhî yasalara boyun eğen bütün kozmik varlıklar yanında; aynı inanç ve kulluk bilincinde buluşup birleşerek Allah’a yönelen, ona kul olan; varlık düzeninde, ahlâkî ve dinî hayatta O’nun yasalarının egemen olması için çalışan; dilinde, gönlünde ve hayatında O’nun âyetlerini yaşatan, meleğiyle insanıyla bütün görünür ve görünmez varlıkların kastedildiğini düşünmek daha isabetlidir.Böylece bu âyetlerde başlıca özelliklerine işaret edilen varlıklar üzerine yemin edilerek Tanrı’nın birliğine vurgu yapılmakta ve bu suretle Araplar’ın benimsediği putperestlik yanında bütün çok tanrıcı inançlar kesin bir dille reddedilmekte; Allah, “göklerin, yerin ve bunlar arasındakilerin rabbi, doğuş yerlerinin rabbi” olduğuna göre, O’ndan başkasına tanrılık nitelikleri yükleyip kulluk etmenin anlamsızlığı dile getirilmektedir.“(Güneşin) doğuş yerleri” diye çevirdiğimiz 5. âyetteki meşârık, meşrık kelimesinin çoğulu olup bu bağlamda mevsimlere, hatta yılın her bir gününe göre güneşin farklı doğuş noktalarına işaret etmektedir (bk. Taberî, XXIII, 35; İbn Âşûr, XXIII, 86-87). Muhammed Esed, âyetle ilgili olarak –bizim de katıldığımız– notunda şöyle demektedir: “Muhtelif gündoğumu noktalarının (meşârik) vurgulanması, yaratılmış fenomenlerdeki sonsuz çeşitliliğin, yaratıcının birliği ve benzersizliği ile karşıtlığını sergiler” (II, 910); yani yaratılanların çeşitliliğini ve yaratanın tekliğini ortaya koyar. Aynı yazarın, Rahmân sûresinin 17. âyetine düştüğü notta (III, 1097) belirttiği görüşe de katılıyoruz; orada olduğu gibi bu âyeti de Esed’in ifadesiyle, “Allah’ın, uzaydaki yörünge hareketlerinin nihaî etkeni olduğunu mecaz yoluyla anlatan bir ifade” olarak düşünmek yerinde olur.İslam alimleri, Müslümanların her geçen gün gündeme getirdiği ‘’ sorusunu cevaplandırmıştır. İslam alimlerinin açıklamalarına göreaşağıdaki şekildedir.• Her kim kıyamet gününde sevaba sahip olmak istiyorsa Saffat suresinin son üç ayetini okumalıdır.• Saffat suresini gece gündüz okuyan kişi şeytanın gazabından korunur.• Saffat suresini gece gündüz okuyan kişi şeytan ve cinlerin adedince sevap kazanır.ve tefsiri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanmıştır.