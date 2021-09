Afganistan'da yeni hayat! Kafe, müzik, eğitim, tv, spor neler değişti?

Kabil'de sosyal hayat ve yaşama, Taliban'ın etkisi başladı Gençlerin giyimleri değişirken, artık herkes yerel kıyafetlerle dolaşıyor. Kabil sokaklarında, çarşı-pazarlarda kalabalık günün her saatinde devam ediyor. Ancak akşam karanlığıyla birlikte cadde ve sokaklara sessizlik hâkim oluyor. Yollarda trafik çok az... Lokantalar ve sokakta yöresel yemek satan yerler ise 23.00 olan kapanma saatlerini 21.00'e kadar çekmiş durumda.



GENÇLER SAHADA...



Afgan gençlerinin tek eğlence ve sosyal faaliyeti ise ülkelerinde adeta milli bir spor olan İngiliz oyunu kriket. Yüzlerce Afgan genci, Kabil'deki sahada toplanarak kriket oynuyor. Nadir Peştun bölgesindeki sahada kriket oynayan 21 yaşındaki Atol Alim, 'Buradaki tek eğlencemiz kriket. Her gün arkadaşlarla toplanıyor, buraya gelip oynuyoruz. Başka bir sosyal etkinliğimiz yok. Eskiden takıldığımız bazı kafeler vardı. Onlar da kapandı, şu an kriket oynamamıza kimse bir şey demiyor, sonra ne olur bilmiyorum' diyor. 22 yaşındaki Nabi Zainullah'ın sözlerinde de endişe hâkim: 'Gençlerin burada yapacağı çok şey yok, herkes ülkeden gitmek istiyor. Ben de istiyorum, ama nasıl gideceğimi bilmiyorum. Önce biraz daha rahattık, şimdi ne olacak bilmiyoruz.'



KEPENK KAPADILAR



Kabil sokaklarında, çarşı-pazar yerlerinde çok sayıda olmasa da kadınları görmek mümkün. Hürriyet'in haberine göre Taliban'ın gelmesiyle çoğu kadın sokağa çıkarken burka giyiyor. Az sayıda kadın da saçını eşarpla örterek dolaşıyor. Taliban şehre ayak bastığı anda Kabil'de az sayıda bulunan gençlerin takıldığı kafeler, canlı müzik yapan mekanlar kapandı.



Başta İtalyan restoranlar olmak üzere yabancıların ağırlıklı olarak gittiği çok sayıda mekan kepenk indirdi, çalışanları da ülkeyi terk etti. Kabil'in en gözde işletmeleri arasında gösterilen Türk ve İstanbul restoranları ise hizmet vermeye devam ediyor. Bu restoranlarda çalışan Türk vatandaşları, Taliban'ın gelmesiyle Türkiye'ye tahliye edilmiş. Ancak, açık kalan yerlerin bile müşteri oranı daha öncesine göre yüzde 80 düşmüş durumda.



TV'LERDE YENİ YAYIN DÖNEMİ



Ulusal ve yerel yayın yapan 25'e yakın televizyon, yayın politikalarını değiştirdi. Aşk, entrika dizilerinin yerini tarih ve savaşları konu alan diziler aldı. Türk dizilerinin popüler olduğu Afganistan'da artık Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman gibi diziler yayınlanırken, diğer diziler ve Yeşilçam filmleri rafa kalktı.



Bazı kanallar yayın politikalarını değiştirmesine rağmen Hint dizi ve filmlerini yayınlamaya devam ediyor. Günlük yayımlanan 6 Afgan gazetesinde de aynı şekilde politika değişikliğine gidilmiş. Taliban'ın çizgisine yakın haberler daha ağırlıklı olarak kullanılıyor.



BANKALARDA KAOS



Taliban'ın henüz yönetimi belirlememesi ve eski yönetici pozisyondaki görevlilerin de ülkeyi terk etmesiyle resmi kurumlarda adeta kaos yaşanıyor. Resmi işlemler yapılamıyor. Bankaların önünde, para çekmek isteyenlerin oluşturduğu uzun kuyruklar var.



Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından Afganistan'da yeni hayat

Taliban güçlerinin kontrolündeki bankaların önünde bekleyenler, 5 ila 10 kişilik gruplar halinde içeri alınıyor. Afganlar, '4 gündür kuyrukta bekliyoruz, ne olacak bilmiyoruz' diyor...



DOKTORLAR ÜLKEYİ TERK ETTİ



Taliban'ın gelmesiyle birçok doktor ve sağlık çalışanının da ülkeyi terk ettiği belirtiliyor. Hastaneler hizmet vermeye devam ederken, başta doktor olmak üzere sağlık çalışanı sayısı yetersiz durumda.



HIRSIZLIK VE SUÇ ORANLARI DÜŞTÜ



Taliban'dan önce Kabil'deki en büyük sorunların başında hırsızlık ve yankesicilik geliyordu. Taliban'ın katı kuralları ve ceza yöntemi korkusuyla hırsızlık olayları sıfıra düştü. Şeri kurallarla ceza alma korkusuyla suç oranları yok denecek kadar azaldı.



Tüm hastanelerin giriş çıkışlarında Taliban güçleri nöbet tutuyor. Taliban'ın hastane sorumlusu olarak atadığı kişiler de ellerinde silahlarla hastane içinde dolaşıyor.



Ülkede ilaç sıkıntısı ileri düzeyde, sağlık çalışanları bu duruma çözüm bulunmasını bekliyor.



ABD ELÇİLİK DUVARINDAKİ MESAJ...



ABD'nin terk ettiği elçilik binasının duvarındaki 'Ben Afganistan'ın geleceğiyim' yazısıyla modern Afganistan'ı temsil eden bir Afgan genç kızın fotoğrafı görülüyor.



Kabil merkezde esnaf işlerinin düşmesinden yakınıyor. Çoğu gün siftah yapmadan işyerlerini kapattıklarını söylüyorlar.



Kabil'de ara verilen eğitim, geçtiğimiz günlerde yeniden başladı.