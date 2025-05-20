Yunanistan panikte! Atina Ankara’yı veto etme peşinde

Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesine göre, Atina, Avrupa savunma sanayisinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarda, Türkiye'nin rolünü sınırlamak ve Ankara'nın Avrupa Birliği (AB) savunma projelerinin dışında bırakılmasını sağlamak amacıyla, üçüncü ülkelerin katılımına ilişkin kuralların belirlenmesinde etkili olmaya çalışıyor.Yunan gazete, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın, AB başkentlerindeki büyükelçilerine, konuyu ilgili mercilere, yani Avrupalı dışişleri ve savunma bakanlıklarına resmen iletmeleri talimatı verdiğini bildirdi. Kathimerini'ye göre, büyükelçilere ayrıca, Yunanistan'ın bu konuda zaten esneklik gösterdiğini ve endişelerinin mutlaka dikkate alınması gerektiğini vurgulamaları istendi.AB Komisyonu'nun SAFE (Avrupa Güvenlik Eylemi) düzenlemesi kapsamında savunma projelerine üçüncü ülkelerin katılımı mümkün hale geldi. Atina, SAFE kapsamında ortaklık geliştirilecek ülkelerin oy birliğiyle belirlenmesini istiyor.Ancak şu ana kadar SAFE düzenlemesine ilişkin müzakerelerde, Avrupa Komisyonu'nun, üçüncü ülke katılımına dair kararların nitelikli çoğunluk oyu ile alınmasını öngören teklifi öne çıktı. Bu teklif kabul edilirse, Yunanistan'ın, aday ülkelerle bağlantılı şirketlerin dahil olduğu ikili ya da çok taraflı AB savunma anlaşmalarını veto etme hakkı ortadan kalkacak.Kathimerini'ye göre mevcut şartlar altında Atina'nın elindeki somut seçenekler oldukça sınırlı. Bu nedenle Atina, AB dışı ülkelerin sahip olduğu şirketleri içeren ortak girişimlerde bile oy birliği ilkesinin korunmasında ısrar ediyor. Örneğin Piaggio Aerospace veya Baykar gibi şirketlerde olduğu gibi.Haberde, Türkiye'yi AB'nin savunma programlarından dışarda tutmak için Atina'nın fikri, bu tür iş birliklerinin sadece AB değerleriyle tam uyum sağlayan ülkelerle yapılması gerektiği yönünde.Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Berlin'de Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile yaptığı görüşmede isim vermeden üçüncü tarafların AB ile ortaklık geliştirmesine temkinli yaklaştığını bildirmişti.Haberde Yunanistan'ın, Fransa'nın da desteklediği bir teklifle, AB dışındaki ülkelerin projelere katılım oranının yüzde 35'ten yüzde 15'e düşürülmesi talebinde bulunduğu belirtildi.Yunan gazete, Türkiye'nin, savunma sanayisindeki üretim kapasitesini önemli ölçüde artırdığını ve son yıllarda savunma sanayisinde kaydettiği ilerlemeyle 800 milyar avroluk Avrupa pazarında söz sahibi olmaya hazırlandığını belirtti.