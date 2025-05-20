Açlık nedeniyle 300 milyon kişi ölüm riski altında

Küresel Gıda Krizleri Raporu (GRFC), yeni verileri duyurdu.Buna göre, dünya genelinde açlık ve buna bağlı ölüm riski artıyor.2024 yılı verilerine dayanan analizde, çatışmaların tırmanması, insani yardımlardaki ciddi kesintiler ile iklim ve ekonomik şokların etkisiyle 13,7 milyon kişinin daha kronik gıda güvencesizliği yaşadığı belirtildi.Böylece artış, üst üste altıncı yılına girdi.GRFC uzmanlarının incelediği 53 ülkede yaşayan insanların yüzde 22,6'sı – yani toplam 295,3 milyon kişi – akut gıda güvencesizliğiyle karşı karşıya.BM destekli Entegre Gıda Güvencesi Sınıflandırması (IPC) sistemine göre, 'felaket' kategorisine giren ve açlık, ölüm ve ciddi yetersiz beslenme gibi durumları kapsayan grup, geçen yıl iki kattan fazla arttı.Bu grubun yüzde 95'inden fazlası Gazze Şeridi ve Sudan'da yaşıyor. Ancak Haiti, Mali ve Güney Sudan da benzer krizlerin yaşandığı bölgeler arasında yer alıyor.Sudan'da süregelen iç savaş, 24 milyondan fazla insanı akut gıda güvencesizliğine sürüklerken, ülkede resmi olarak kıtlık ilan edildi.Gazze Şeridi'nde de durum daha da kötüleşti. Uzmanlar, Gazze nüfusunun yarısının IPC tarafından tanımlanan “felaket” seviyesinde açlık yaşadığı uyarısında bulundu.Rapor, “Mart ayı başında tüm sınır geçişlerinin kapatılması ve iki aylık ateşkesin sona ermesiyle birlikte Gazze'ye gıda erişimi ciddi şekilde kısıtlandı” ifadelerine yer verdi.Geçtiğimiz hafta yayımlanan IPC raporu da bu durumu teyit etti. Rapora göre 2,1 milyon Filistinli, devam eden İsrail ablukası nedeniyle kritik kıtlık riskiyle karşı karşıya.GRFC uzmanları ayrıca Myanmar, Nijerya ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti gibi ülkelerdeki çatışmalar nedeniyle gıda güvenliğinin ciddi şekilde bozulduğunu bildirdi.Araştırmada, iklim krizinin de gıda krizini derinleştirdiği vurgulandı. Özellikle Etiyopya, Kenya, Somali, Afganistan ve Pakistan'da kuraklık riskinin arttığına dikkat çekildi.Ayrıca, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) dahil olmak üzere birçok kurumun finansman desteğini çekmesi sonucu, sadece bu yıl içinde 14 milyondan fazla çocuğa yönelik beslenme hizmetlerinin durduğu bildirildi.Bu durum, Sudan, Yemen ve Haiti gibi ülkelerde milyonlarca çocuğu ağır yetersiz beslenme ve ölüm riskiyle karşı karşıya bıraktı.GRFC raporu, bu yardım kesintilerinin yaşanmasından önce bile, incelenen 53 ülkenin neredeyse yarısında beslenme krizlerinin mevcut olduğunu ortaya koydu.