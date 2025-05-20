İşte İBB'deki rüşvetin para trafiği! “Gizli ortak'tan Ekrem İmamoğlu'nun 'gizli kasa'sına milyonlar aktı

İtirafçı olan Ertan Yıldız, İstanbul'un hafriyat döküm alanının Ekrem İmamoğlu ve Fatih Keleş eliyle Murat Gülibrahimoğlu'na verildiğini, İmamoğlu'nun hafriyat işinde Gülibrahimoğlu ile eşit ortak olduğunu, tahsilatları ise İmamoğlu adına Fatih Keleş'in yaptığını söylemişti.Sabah'ın haberine göre; Murat Gülibrahimoğlu ile Fatih Keleş arasında milyonlarca liralık para trafiği ve aynı tarihlerde Keleş'in banka hesaplarına yüklü miktarlarda elden kaynağı belirsiz para yatırıldığı belirlendi.Belediyenin devre dışı bırakılarak hafriyat döküm alanı işinin verildiği Ekrem İmamoğlu'nun gizli ortağı olduğu öne sürülen Murat Gülibrahimoğlu ile Ekrem İmamoğlu'nun gizli kasası olduğu öne sürülen Fatih Keleş arasında yoğun para trafiği tespit edildi.MASAK tarafından Fatih Keleş'in banka hesaplarına yönelik yapılan inceleme sonucunda, İBB'nin Cebeci hafriyat döküm alanını işleten Gülibrahimoğlu'na adına kayıtlı Güney Cebeci Madencilik Sanayi A.Ş. ve Kuzey İstanbul A.Ş. hesaplarından Fatih Keleş'in hesaplarına 23 ayrı işlemde 6.5 milyon TL ödeme yapıldığı saptandı.Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Fatih Keleş, Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Murat Çalık ve Necati Özkan'la birlikte Ekrem İmamoğlu'na doğrudan bağlı çalışan beş kişiden biri olan Ertan Yıldız, geçen hafta cezaevinde verdiği dilekçe ile itirafçı olmuş, İmamoğlu'nun başında olduğu yolsuzluk ve rüşvet çarkını ifşa etmişti.İfadesinde çarpıcı itiraflarda bulunan Ertan Yıldız, yıllık cirosu 250 milyon doları bulan hafriyat döküm alanlarını İSTAÇ'ın işletmesi gerekirken Fatih Keleş ve Ekrem İmamoğlu vasıtasıyla Murat Gülibrahimoğlu'nun firmalarına verildiğini, İmamoğlu'nun döküm alanlarında Gülibrahimoğlu'nun gizli ortağı olduğunu, sahte fiş ve faturalarla buradan elde edilen birkaç yüz milyon dolar paranın dışarı çıkarıldığını ve Londra'ya kaçırıldığını, kirli para trafiğini İmamoğlu adına Fatih Keleş'in sürdürdüğünü söyledi.Fatih Keleş'in banka hesaplarına yönelik yapılan kapsamlı araştırmada, Ertan Yıldız'ın itiraflarını doğrulayacak nitelikte veriler elde edildi.MASAK tarafından hazırlanan raporda, paravan hafriyatçı Murat Gülibrahimoğlu'nun Cebeci maden sahalarını işlettiği Güney Cebeci Madencilik Sanayi A.Ş. ve Kuzey İstanbul A.Ş. ünvanlı şirketlerden Fatih Keleş'in şahsi banka hesaplarına yüklü miktarda para gönderildiği belirlendi.MASAK raporunda, ilgili şirketlerden Fatih Keleş'e 23 ayrı işlemde toplam 6.5 milyon TL ödeme yapıldığı ortaya çıktı.Yapılan incelemede bunun dışında Fatih Keleş'in benzer tarihlerde milyonlarca lira nakit parayı elden banka hesabına yatırdığı tespit edildi. Keleş'in 27.07.2023-28-07-2023 tarihlerinde Garanti Bankası banka hesabına 2 milyon 715 bin TL nakit para yatırdığı görüldü.