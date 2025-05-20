Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik tüm yaptırımları kaldırma konusunda anlaştı

Suriye'de iç savaşın sona ermesinin ardından uluslararası alanda başlayan normalleşme süreci hız kazanıyor.Bu kapsamda Avrupa Birliği'nden dikkat çekici bir adım geldi.Dünyanın en eski haber ajansı Agence France-Presse (AFP)'nin geçtiği bilgilere göre, AB, Şam yönetimine uygulanan tüm yaptırımları kaldırmak için bir ön anlaşmaya vardı.AFP'nin haberine göre, AB dışişleri bakanları, Brüksel'de gerçekleştirilen son toplantıda, Suriye'ye 2011 yılından bu yana uygulanan ekonomik yaptırımların kaldırılmasına oybirliğiyle karar verdi.Bu yaptırımlar, Esad rejimine karşı başlatılmış ve rejim yetkililerinin mal varlıklarının dondurulması, seyahat yasakları, petrol ihracatı kısıtlamaları ve çeşitli ekonomik sektörlere yönelik ambargoları içeriyordu.AFP'ye konuyla ilgili konuşan diplomatlar, AB'nin 27 üye ülkesinden büyükelçilerin, bugün Brüksel'de gerekleştirilecek Dışişleri Bakanları Toplantısı ile kararı resmen açıklayacaklarını belirtti.Suriye'de 2011'de başlayan iç savaş, milyonlarca insanın yerinden edilmesine, altyapının çökmesine ve ekonominin neredeyse durma noktasına gelmesine neden oldu. AB'nin yaptırımları, rejimi ekonomik olarak zayıflatmayı hedeflese de, sivil halkın yaşam koşullarını daha da kötüleştirdiği yönünde eleştiriler alıyordu. Esad'ın devrilmesiyle birlikte, Suriye'de yeni bir siyasi süreç başlatılmış ve uluslararası toplum, ülkenin yeniden inşası için harekete geçmişti.