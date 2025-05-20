Diyarbakır’da Remzi Sati ile oğlu kamyonette yanmış halde bulunmuştu: Kan donduran detaylara ulaşıldı!

Kan donduran olay dün Diyarbakır'ın Sur İlçesi'ne bağlı kırsal Köprübaşı Mahallesi yakınlarındaki boş arazide medyana geldi. Sabah saatlerinde 21 GH 662 plakalı kamyonetin yanmış halde olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, kamyonette bulunan cansız bedenlerin Remzi Sati (50) ile oğlu Muhammed'e (15) ait olduğu belirlendi. Baba ve oğlunun cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.Jandarma ekiplerinin kamyonette ve çevresinde yaptıkları incelemede ulaştıkları detaylar dikkat çekti. Öyle ki baba ve oğlunun ellerinin bağlandıktan sonra kamyonetin içerisine konuldukları ve ardından aracın ateşe verildiği belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.Remzi Sati ile oğlu Muhammed'in cenazelerinin ise Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından İstanbul'da Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.Bu arada, bölgede yapılan araştırmalar sonucu Muhammed Sati'nin terliği kamyonetten 150 metre uzaklıkta bulunduğu belirtildi.